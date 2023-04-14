سفيان بوفال: استمعت برؤية كريستيانو رونالدو يبكي

ونجح منتخب المغرب في إقصاء منتخب البرتغال من ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بفوزه بهدف دون رد.

وقال بوفال في تصريحات لقنوات "الكاس" بعد سؤاله عن دموع كريستيانو رونالدو التي كانت حديث وسائل الإعلام بعد مباراة المنتخبين: "مع كل الاحترام لرونالدو، استمتعت برؤيته يبكي بعد أن ودع كأس العالم".

وأوضح: "مع احترامي له لكنني استمتعت برؤيته يبكي.. بالتأكيد أفضل رؤيته يبكي ولا نبكي أنا وزملائي لاعبي المغرب".