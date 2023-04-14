سفيان بوفال: استمعت برؤية كريستيانو رونالدو يبكي
قال سفيان بوفال، لاعب المنتخب المغربي ونادي الريان القطري إنه "استمتع برؤية كريستيانو رونالدو وهو يبكي" بعد نجاح منتخب بلاده في إقصاء منتخب البرتغال من ربع نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.
ونجح منتخب المغرب في إقصاء منتخب البرتغال من ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بفوزه بهدف دون رد.
وقال بوفال في تصريحات لقنوات "الكاس" بعد سؤاله عن دموع كريستيانو رونالدو التي كانت حديث وسائل الإعلام بعد مباراة المنتخبين: "مع كل الاحترام لرونالدو، استمتعت برؤيته يبكي بعد أن ودع كأس العالم".
وأوضح: "مع احترامي له لكنني استمتعت برؤيته يبكي.. بالتأكيد أفضل رؤيته يبكي ولا نبكي أنا وزملائي لاعبي المغرب".
وبسؤاله عمن الأفضل بين ميسي ورونالدو قال: "أنا أفضل ميسي على رونالدو والنادي الذي أرغب في اللعب فيه هو برشلونة".
يذكر أن سفيان بوفال، مهاجم المنتخب المغربي، قد صنع الحدث أيضا في نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد أن احتفل مع والدته على أرضية الملعب، بالتأهل لنصف نهائي.
والتقطت الكاميرات بوفال وهو يرقص برفقتها ليواصل اللاعبون المغاربة الاحتفال بشكل رائع مع عائلاتهم بعد كل إنجاز في النهائيات الحالية.
وأصبح المغرب أول فريق عربي وأفريقي يبلغ قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم في التاريخ وذلك بعد فوزه المفاجئ 1-صفر على البرتغال في دور الثمانية.
وكان المغرب أول منتخب عربي يصل إلى دور الثمانية عندما تغلب على إسبانيا بركلات الترجيح في دور الستة عشر في بطولة قطر 2022.
وخلال التصنيف الشهري الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، احتل منتخب المغرب المركز الأول أفريقيًا وعربيًا، والمركز الـ11 عالميا.