تأكد غياب بوغبا عن منتخب فرنسا في كأس العالم

وقالت رافاييلا بيمنتا في بيان: "عقب المراجعة الطبية اليوم في تورينو وبيتسبرغ، من المؤلم للغاية إبلاغ بول بوغبا بأنه سيظل بحاجة إلى وقت للتعافي من الجراحة".

وأضافت: "لهذا السبب لن يتمكن بوغبا من الانضمام إلى يوفنتوس قبل استراحة كأس العالم ولا المنتخب الفرنسي في قطر".

وكان بوغبا قد تعرض لإصابة في الركبة، بعد فترة قصيرة من عودته إلى يوفنتوس، بعد أن أمضى 5 مواسم مع مانشستر يونايتد.

وخضع بوغبا لعملية جراحية في الغضروف المفصلي في بداية سبتمبر ويعمل ببطء على شفائه منذ ذلك الحين، لكنه تعرض لانتكاسة أثناء التدريب.