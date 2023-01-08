انتقادات لكريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز بسبب نشر هذه الصورة على الإنترنت (شاهد)

وكتب ثالث: "لم يسمحوا له حتى أن يكون طفلًا، وقد وضعوا عليه الأقراط بالفعل، عمره 5 سنوات!".

وقال آخر: "هل من الضروري إظهار الثراء المفرط من خلال وضع قرط على أذن الطفل".

وانتقل رونالدو الذي سيتم 38 عامًا، الشهر المقبل، إلى نادي النصر السعودي قبل أيام في صفقة انتقال حر بعقد حتى 2025.