انتقادات لكريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز بسبب نشر هذه الصورة على الإنترنت (شاهد)
تعرض الثنائي كريستيانو رونالدو، وجورجينا رودريغيز، لانتقادات بسبب صورة على الإنترنت لاثنين من أبنائهما على حساب "إنستغرام".
ويظهر في الصورة ماتيو وهو يقبل شقيقته بيلا أزميرالدا.
وكل حركة يقوم بها رونالدو وجورجينا رودريغيز لها تأثير، ولكن في هذه الحالة تضاعفت التعليقات.
ورصدت صحيفة "ماركا" بعض انتقادات المعلقين حيث كتب أحدهم: "لم يسمحا له بأن يكون طفلًا".
وسبب الانتقادات هو ظهور ماتيو وهو يلبس قرطًا في أذنه، مثل والده كريستيانو رونالدو.
وأوضحت "ماركا" أن المعلقين يعتبرون ذلك غير مناسب لطفل عمره 5 سنوات.
وأضاف أحد المعلقين: "في هذا العمر لا يقرر الطفل ارتداء الأقراط من عدمه، كل شيء في وقته".
وكتب ثالث: "لم يسمحوا له حتى أن يكون طفلًا، وقد وضعوا عليه الأقراط بالفعل، عمره 5 سنوات!".
وقال آخر: "هل من الضروري إظهار الثراء المفرط من خلال وضع قرط على أذن الطفل".
وانتقل رونالدو الذي سيتم 38 عامًا، الشهر المقبل، إلى نادي النصر السعودي قبل أيام في صفقة انتقال حر بعقد حتى 2025.
وغاب رونالدو عن مباراة النصر أمام الطائي بسبب الإيقاف الذي تعرض له خلال فترته الثانية مع مانشستر يونايتد.
ومن المقرر أن يغيب رونالدو لنفس السبب أمام الشباب، على أن يشارك أمام الاتفاق، يوم 22 يناير، في الدوري السعودي.