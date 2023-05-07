بعد الصعود للدوري الإنجليزي... بيرنلي يمدد عقده مع فينسنت كومباني
أعلن نادي بيرنلي بطل دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد تمديد عقد المدرب فينسنت كومباني حتى 2028 بعد ضمان الصعود للدوري الممتاز.
وضمن بيرنلي الصعود الشهر الماضي حيث عاد إلى دوري الأضواء بعد موسم واحد، حيث أحرز لقب دوري الدرجة الثانية قبل آخر جولتين.
وقال كومباني مدافع مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا السابق في بيان: "كانت المشاعر حاضرة مع بيرنلي وتيرف مور منذ البداية، لذا فمن الصواب التوقيع على عقد لخمس سنوات مقبلة".
وسيختتم بيرنلي موسمه غدا الإثنين باللعب على أرضه أمام كارديف سيتي ومن المنتظر أن ينال درع المسابقة.
وقطع بيرنلي الطريق على تشيلسي للتعاقد مع كومباني، حيث كانت ترغب إدارة البلوز في تعيين فينسنت مدربًا للنادي اللندني خلال الموسم المقبل.
وقال آلان بيس رئيس بيرنلي: "نحن سعداء جدا أن فينسن وقع على عقد جديد، إنه الاختيار المناسب لرؤيتنا لتقدم نادي بيرنلي".
وأضاف: "هو قائد استثنائي ووضع معايير أعلى من المعتاد وقاد نادينا إلى المستويات التي نريد الوصول إليها".
ودفع نجاح بيرنلي إلى جذب استثمار جديد من جيه.جيه وات النجم السابق في كرة القدم الأمريكية وزوجته كيليا وات لاعبة المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات سابقا.