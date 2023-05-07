بعد الصعود للدوري الإنجليزي... بيرنلي يمدد عقده مع فينسنت كومباني

وضمن بيرنلي الصعود الشهر الماضي حيث عاد إلى دوري الأضواء بعد موسم واحد، حيث أحرز لقب دوري الدرجة الثانية قبل آخر جولتين.

وقال كومباني مدافع مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا السابق في بيان: "كانت المشاعر حاضرة مع بيرنلي وتيرف مور منذ البداية، لذا فمن الصواب التوقيع على عقد لخمس سنوات مقبلة".

وسيختتم بيرنلي موسمه غدا الإثنين باللعب على أرضه أمام كارديف سيتي ومن المنتظر أن ينال درع المسابقة.

وقطع بيرنلي الطريق على تشيلسي للتعاقد مع كومباني، حيث كانت ترغب إدارة البلوز في تعيين فينسنت مدربًا للنادي اللندني خلال الموسم المقبل.