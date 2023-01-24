صحيفة: نادي النصر يحصل على توقيع لوكا مودريتش

كشفت صحيفة "الميدان" أن نادي النصر السعودي نجح في الحصول على توقيع الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد.

وقالت الصحيفة: "نادي النصر يوقع مع اللاعب لوكا مودريتش وذلك بعد أن حصل النادي على الموافقة من اللاعب لتمثيل صفوف النادي ومن المتوقع في القريب العاجل بإعلان الصفقة الكبيرة".

وينتهي العقد الحالي لمودريتش مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل ما يعني أنه يحق لأي ناد التفاوض معه دون موافقة ريال مدريد.