صحيفة: نادي النصر يحصل على توقيع لوكا مودريتش
كشفت صحيفة "الميدان" أن نادي النصر السعودي نجح في الحصول على توقيع الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد.
وقالت الصحيفة: "نادي النصر يوقع مع اللاعب لوكا مودريتش وذلك بعد أن حصل النادي على الموافقة من اللاعب لتمثيل صفوف النادي ومن المتوقع في القريب العاجل بإعلان الصفقة الكبيرة".
وينتهي العقد الحالي لمودريتش مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل ما يعني أنه يحق لأي ناد التفاوض معه دون موافقة ريال مدريد.
وانضم مودريتش لريال مدريد، في 2012، قادمًا من توتنهام مقابل 35 مليون يورو، وشارك الموسم الحالي مع الميرنغي في 23 مباراة سجل فيها 5 أهداف، وصنع 2، وبالمجمل لعب لريال مدريد 459 مباراة سجل فيها 36 هدفا، وصنع 73.
ونال مودريتش جائزتي الكرة الذهبية وTHE BEST، العام 2018، وحقق مع ريال مدريد عدة إنجازات أبرزها الفوز بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 في كأس العالم للأندية، و4 في كأس السوبر الأوروبي، و3 في الدوري الإسباني.
وفي وقت سابق أعلن نادي النصر السعودي وصول الحارس الأرجنتيني أغوستين روسي تمهيدا للتعاقد معه.
وكتب النصر عبر حسابه في موقع "تويتر": "وصل إلى الرياض قبل قليل حارس المرمى الأرجنتيني أغوستين روسي، على أن يجري غدًا الفحص الطبي قبل إتمام إجراءات التعاقد معه حتى نهاية الموسم"