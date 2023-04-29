خوفًا من تكرار كارثة "بومبي".. تحذير جماهير نابولي من الاحتفال قرب بركان فيزوف

وساور سلطات حديقة فيزوف قلق بعد تقارير بشأن خطط جماهير نابولي المتعصبة إطلاق ألعاب نارية لإضاءة البركان بألوان علم إيطاليا حال فوز الفريق بالدوري، بعد غدٍ الأحد، إذ وصفتها بالخطيرة.

وسيحسم نابولي لقب الدوري للمرة الثالثة إذا فاز على ضيفه سالرنيتانا وتعثر لاتسيو صاحب المركز الثاني أمام إنتر ميلان في ملعب سان سيرو.

وقال مفوض الحديقة رافائيلي دي لوكا: "جميعنا سعداء بنجاح نابولي الذي سيكون مفخرة منطقتنا وسيدخل البهجة على الناس، لكن يجب أن تظل الاحتفالات في إطار السلوك المتحضر".

وفي واقعة شهيرة ثار البركان، في العام 79، بعد الميلاد ما أدى إلى دمار مدينة بومبي الرومانية القريبة لكنه لا يزال نشطًا.