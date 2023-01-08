"جناح المملكة".. جولة في منزل كريستيانو رونالدو المؤقت في الرياض (صور)

ويقيم كريستيانو رونالدو حاليا في جناح بفندق فخم في الرياض لحين الانتهاء من تجهيزات القصر الذي سيسكنه رفقة عائلته في أحد الأحياء الراقية في الرياض.

وحسب دايلي ميل، فإن النجم البرتغالي يقيم في فندق "فورسيزونز" الموجود بأحد أطول الأبراج في المملكة العربية السعودية وفي جناح فاخر يسمى "جناح المملكة" يضم 17 غرفة يقيم فيها كريستيانو رونالدو رفقة عائلته وأصدقائه ورجال الأمن المكلفين بحراسته.

وحسب الصحيفة، فإن تكلفة الجناح غير موجودة على الإنترنت ويجب حجزها بشكل خاص عبر الاتصال بإدارة الفندق، وتكلف حسب الصحيفة 3300 جنيه إسترليني في الليلة.