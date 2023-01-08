"جناح المملكة".. جولة في منزل كريستيانو رونالدو المؤقت في الرياض (صور)
انتقل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسميا لنادي النصر السعودي في صفقة ضخمة تصل إلى 400 مليون جنيه إسترليني لموسمين ونصف.
ووصل رونالدو بالفعل إلى المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، حيث تم تقديمه في حفل ضخم.
ويقيم كريستيانو رونالدو حاليا في جناح بفندق فخم في الرياض لحين الانتهاء من تجهيزات القصر الذي سيسكنه رفقة عائلته في أحد الأحياء الراقية في الرياض.
وحسب دايلي ميل، فإن النجم البرتغالي يقيم في فندق "فورسيزونز" الموجود بأحد أطول الأبراج في المملكة العربية السعودية وفي جناح فاخر يسمى "جناح المملكة" يضم 17 غرفة يقيم فيها كريستيانو رونالدو رفقة عائلته وأصدقائه ورجال الأمن المكلفين بحراسته.
وحسب الصحيفة، فإن تكلفة الجناح غير موجودة على الإنترنت ويجب حجزها بشكل خاص عبر الاتصال بإدارة الفندق، وتكلف حسب الصحيفة 3300 جنيه إسترليني في الليلة.
وحسب تقديرات الصحيفة فإن إقامة النجم البرتغالي والوفد المرافق له ستكلف 250 ألف جنيه إسترليني لمدة شهر أثناء إقامته في الفندق، لحين الانتقال إلى منزله.
ويقول الفندق عن "جناح المملكة" بحسب دايلي ميل: "يستمتع الضيوف مع إطلالات لا مثيل لها على الرياض، يمتد الجناح إلى الطابقين 48 و50 من الفندق، ويضم غرفة معيشة مرتفعة، ومكتبا خاصا، وغرفة طعام، وغرفة وسائط.
ويوفر "الجناح الملكي" مساحة أقل، ولكن على ارتفاع 2595 قدما، ويظل أكبر من معظم الشقق في بريطانيا، حيث عاش رونالدو مرتين خلال فترتين مع مانشستر يونايتد.
ويقول الفندق، إن الجناح يوفر إطلالات بانورامية على الرياض "والمناطق المحيطة بها تضفي إحساسا فريدا بالخصوصية لهذا الجناح متعدد الاستخدامات، والذي يتميز بغرفة طعام أنيقة، ومخزن، وغرفة معيشة لتناول العشاء.
ويمكن للنجم البرتغالي الاستمتاع بأفضل الأطباق من الصين واليابان والهند والشرق الأوسط، مع المكونات الطازجة عند الطلب.