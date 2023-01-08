رونالدو وعائلته
رونالدو وعائلته

"جناح المملكة".. جولة في منزل كريستيانو رونالدو المؤقت في الرياض (صور)

وصل رونالدو إلى السعودية الأسبوع الماضي حيث تم تقديمه في حفل ضخم..
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

انتقل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسميا لنادي النصر السعودي في صفقة ضخمة تصل إلى 400 مليون جنيه إسترليني لموسمين ونصف.

ووصل رونالدو بالفعل إلى المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، حيث تم تقديمه في حفل ضخم.

الفندق الذي يعيش به رونالدو بحسب دايلي ميل.
الفندق الذي يعيش به رونالدو بحسب دايلي ميل.

ويقيم كريستيانو رونالدو حاليا في جناح بفندق فخم في الرياض لحين الانتهاء من تجهيزات القصر الذي سيسكنه رفقة عائلته في أحد الأحياء الراقية في الرياض.

وحسب دايلي ميل، فإن النجم البرتغالي يقيم في فندق "فورسيزونز" الموجود بأحد أطول الأبراج في المملكة العربية السعودية وفي جناح فاخر يسمى "جناح المملكة" يضم 17 غرفة يقيم فيها كريستيانو رونالدو رفقة عائلته وأصدقائه ورجال الأمن المكلفين بحراسته.

وحسب الصحيفة، فإن تكلفة الجناح غير موجودة على الإنترنت ويجب حجزها بشكل خاص عبر الاتصال بإدارة الفندق، وتكلف حسب الصحيفة 3300 جنيه إسترليني في الليلة.

جناح المملكة.
جناح المملكة.

وحسب تقديرات الصحيفة فإن إقامة النجم البرتغالي والوفد المرافق له ستكلف 250 ألف جنيه إسترليني لمدة شهر أثناء إقامته في الفندق، لحين الانتقال إلى منزله.

ويقول الفندق عن "جناح المملكة" بحسب دايلي ميل: "يستمتع الضيوف مع إطلالات لا مثيل لها على الرياض، يمتد الجناح إلى الطابقين 48 و50 من الفندق، ويضم غرفة معيشة مرتفعة، ومكتبا خاصا، وغرفة طعام، وغرفة وسائط.

تصور للجناح الفاخر.
تصور للجناح الفاخر.

ويوفر "الجناح الملكي" مساحة أقل، ولكن على ارتفاع 2595 قدما، ويظل أكبر من معظم الشقق في بريطانيا، حيث عاش رونالدو مرتين خلال فترتين مع مانشستر يونايتد.

جناح المملكة.
جناح المملكة.

ويقول الفندق، إن الجناح يوفر إطلالات بانورامية على الرياض "والمناطق المحيطة بها تضفي إحساسا فريدا بالخصوصية لهذا الجناح متعدد الاستخدامات، والذي يتميز بغرفة طعام أنيقة، ومخزن، وغرفة معيشة  لتناول العشاء.

جناح المملكة.
جناح المملكة.
تصور لجناح المملكة.
تصور لجناح المملكة.

ويمكن للنجم البرتغالي الاستمتاع بأفضل الأطباق من الصين واليابان والهند والشرق الأوسط، مع المكونات الطازجة عند الطلب.

الدوري السعودي

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