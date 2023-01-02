إنفانتينو: سنطلب من كل دولة تسمية أحد ملاعبها باسم بيليه

قال غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، إنه سيطلب من جميع الدول تسمية أحد ملاعبها باسم بيليه.

وتوفي بيليه عن 82 عامًا يوم الخميس الماضي بعد معاناة مع مرض سرطان القولون.