سعيد بن رحمة يحتفل مع والدته بلقب دوري المؤتمر الأوروبي (صور)
احتفل الجزائري سعيد بن رحمة لاعب فريق وست هام الإنجليزي، بتتويج فريقه بلقب الدوري الأوروبي بطريقة جميلة مع والدته.
وحصد وست هام يونايتد الإنجليزي لقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه على فيورنتينا الإيطالي بهدفين لواحد في نهائي احتضنه ملعب "فورتونا أرينا" في العاصمة التشيكية براغ.
الجزائري سعيد بن رحمة ترجم بنجاح ركلة جزاء، احتسبها الحكم في الدقيقة 62 بعد لمسة يد على كريستيانو بيراغي، وأحرز أول أهداف اللقاء.
واحتفل "بن رحمة" مع والدته ورقص معها داخل ملعب "فورتونا أرينا" وسط تصفيق الجميع.
يذكر أن وست هام نال لقبه الأوروبي الثاني، اليوم الأربعاء، بعد تتويجه بكأس أبطال الكؤوس الأوروبية، العام 1965، على حساب ميونخ 1860 الألماني بهدفين نظيفين.
وكان روما الإيطالي هو من حصد لقب النسخة الأولى من المسابقة الأوروبية التي انطلقت الموسم الماضي بعدما تغلب على فينورد روتردام الهولندي بهدفٍ وحيدٍ.