سعيد بن رحمة يحتفل مع والدته بلقب دوري المؤتمر الأوروبي (صور)

يذكر أن وست هام نال لقبه الأوروبي الثاني، اليوم الأربعاء، بعد تتويجه بكأس أبطال الكؤوس الأوروبية، العام 1965، على حساب ميونخ 1860 الألماني بهدفين نظيفين.

وكان روما الإيطالي هو من حصد لقب النسخة الأولى من المسابقة الأوروبية التي انطلقت الموسم الماضي بعدما تغلب على فينورد روتردام الهولندي بهدفٍ وحيدٍ.