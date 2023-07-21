رسميًا.. مرسيليا يضم أوباميانغ من تشيلسي
أعلن نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي تعاقده مع مهاجم الجابون بيير-إيمريك أوباميانغ قادما من تشيلسي الإنجليزي.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن تشيلسي أنهى عقد أوباميانغ، الذي استمر عاما واحدا، بعد فترة مخيبة للآمال مع الفريق المنتمي لغرب لندن.
وخاض المهاجم، البالغ من العمر 34 عاما، خمس مباريات فقط كأساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل مرة واحدة أمام كريستال بالاس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كما سجل اللاعب الجابوني هدفين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لكنه استبعد بعد ذلك من تشكيلة تشيلسي خلال مراحل خروج المغلوب.
وقال تشيلسي في بيان قصير: "نود أن نشكر بيير ونتمنى له كل خير في بداية الفصل التالي من مسيرته".
ويعود المهاجم الفرنسي المولد إلى فرنسا بعد 10 سنوات من انتهاء الفترة التي قضاها في سانت إيتيين، حيث أمضى ثلاثة مواسم هناك ما بين عامي 2010 و2013.
ولعب أوباميانغ أيضا مع ناديي ليل وموناكو المنتميين لدوري الدرجة الأولى الفرنسي في وقت مبكر من مسيرته، قبل أن يخوض فترات ناجحة مع بروسيا دورتموند وآرسنال.
أوباميانغ هو الهداف التاريخي للجابون برصيد 30 هدفا في 73 مباراة، وحصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم أفريقي في عام 2015.
واعتزل أوباميانغ كرة القدم الدولية عام 2022، لكنه أعلن عودته للعب مع منتخب الجابون هذا العام.