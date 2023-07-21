رسميًا.. مرسيليا يضم أوباميانغ من تشيلسي

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن تشيلسي أنهى عقد أوباميانغ، الذي استمر عاما واحدا، بعد فترة مخيبة للآمال مع الفريق المنتمي لغرب لندن.

وخاض المهاجم، البالغ من العمر 34 عاما، خمس مباريات فقط كأساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل مرة واحدة أمام كريستال بالاس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

كما سجل اللاعب الجابوني هدفين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، لكنه استبعد بعد ذلك من تشكيلة تشيلسي خلال مراحل خروج المغلوب.

وقال تشيلسي في بيان قصير: "نود أن نشكر بيير ونتمنى له كل خير في بداية الفصل التالي من مسيرته".