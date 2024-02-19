ترتيب الدوري المصري.. الإسماعيلي يفرض التعادل على الزمالك
في آخر 10 مباريات بينهما فاز الزمالك 8 مرات والإسماعيلي مرة، وتعادلا مرة.
فرض الإسماعيلي التعادل السلبي على ضيفه الزمالك، اليوم الأحد، في الجولة الـ13 من الدوري المصري.
وعلى ستاد الإسماعيلية، فشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة، لتنتهي المباراة على التعادل السلبي.
ورفع التعادل رصيد الزمالك إلى 12 نقطة من 9 مباريات في المركز الـ13، مقابل 12 نقطة من 12 مباراة للإسماعيلي في المركز الـ14.
وفي آخر 10 مباريات بين الزمالك والإسماعيلي في مختلف المسابقات، فاز الزمالك 8 مرات، وفاز الإسماعيلي مرة، وتعادلا مرة.
ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع أبوسليم الليبي، يوم الأحد، في كأس الكونفدرالية الأفريقية، في حين يلعب الإسماعيلي مع الجونة، يوم الإثنين المقبل.
ويتصدر إنبي جدول ترتيب الدوري المصري ويملك 23 نقطة من 13 مباراة.