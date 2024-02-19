ترتيب الدوري المصري.. الإسماعيلي يفرض التعادل على الزمالك

فرض الإسماعيلي التعادل السلبي على ضيفه الزمالك، اليوم الأحد، في الجولة الـ13 من الدوري المصري.

وعلى ستاد الإسماعيلية، فشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة، لتنتهي المباراة على التعادل السلبي.

ورفع التعادل رصيد الزمالك إلى 12 نقطة من 9 مباريات في المركز الـ13، مقابل 12 نقطة من 12 مباراة للإسماعيلي في المركز الـ14.