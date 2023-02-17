ترتيب دوري أدنوك: فوز درامي للعين على اتحاد كلباء.. وخورفكان يصعق الشارقة (فيديو)

ونجح اتحاد كلباء في تسجيل هدف التعادل بتوقيع الكسندرو سيكالداو من ضربة جزاء في الدقيقة 90+4، غير أن لابا كودجو فودوه اقتنص الفوز للعين بهدف في الدقيقة 90+7.

ورفع الفوز رصيد العين إلى 34 نقطة من 17 مباراة في المركز الثاني خلف شباب الأهلي دبي الذي يملك 36 نقطة من 17 مباراة. في حين يملك اتحاد كلباء 24 نقطة من 17 مباراة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى، سجل ايلتون بوا مورتي ليفوز خورفكان 1/0 على الشارقة. وجاء هدف ايلتون بوا مورتي في الدقيقة 89 من ضربة رأس.

وجمدت الخسارة رصيد الشارقة عند 34 نقطة في المركز الثاني (مع العين) مقابل 19 نقطة لخورفكان.

وفي وقت لاحق يلعب النصر مع الوصل.