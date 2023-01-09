سياسيون إيطاليون يتعهدون بإجراءات بعد اشتباكات بين مشجعي روما ونابولي (فيديو)

تعهد سياسيون إيطاليون، اليوم الإثنين، بمحاربة مثيري الشغب من جماهير كرة القدم بعد مصادمات بين مشجعي روما ونابولي في منطقة خدمة على طريق سريع؛ ما دفع السلطات لإغلاق الطريق الرئيسي الذي يربط الشمال بالجنوب لفترة وجيزة.

وقال ماتيو سالفيني وزير النقل وزعيم حزب "الرابطة"، إنه "تم إغلاق الطريق الرئيسي وعلِق مسافرون إيطاليون. يجب أن يدفع المذنبون ثمن الأضرار من مالهم الخاص وحرمانهم من الذهاب إلى الملعب".