الوداد يفوز على إنيمبا ويقترب من نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي (فيديو)
وضع الوداد البيضاوي المغربي قدما في الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 - صفر على مضيفه إنيمبا النيجيري، يوم الأحد، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية الوليدة.
وتحصل العملود على ركلة جزاء بعد عرقلته من الحارس أوجو أولورونليك.
ونفذ القائد جبران ركلة الجزاء بنجاح بعدما سدد في الزاوية اليمنى للحارس الذي اتجه للجانب المعاكس، ليتقدم الوداد قبل ست دقائق من الاستراحة.
وسيطر إنيمبا على الكرة في الشوط الثاني، لكن فريق المدرب عادل رمزي قدم أداء دفاعيا رائعا ليصمد أمام المحاولات الهجومية للمنافس.
وفي الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، تلقى ألاليبو أورينات مدافع إنيمبا بطاقة حمراء بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد، عقب تدخل عنيف على منتصر لهيتمي.
وبات يكفي الوداد، الذي يمتلك 3 ألقاب بدوري أبطال أفريقيا، التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب، التي تُجرى على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، يوم الأربعاء المقبل؛ من أجل الصعود للمربع الذهبي في النسخة الأولى من البطولة.
في المقابل، أصبح يتعين على إنيمبا الفوز 2 - صفر من أجل تجنب الخروج المبكر من المسابقة.
ويلتقي الفائز من الفريقين مع الفائز من مباراة الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي في نصف نهائي البطولة الجديدة التي استحدثها الاتحاد الأفريقي (الكاف).
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين مازيمبي والترجي، في وقت سابق اليوم، انتهت بفوز الفريق الكونغولي الديمقراطي 1 - صفر، ليتأجل حسم التأهل للقاء الإياب، الذي يُجرى في العاصمة التونسية يوم الأربعاء المقبل.