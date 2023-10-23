الوداد يفوز على إنيمبا ويقترب من نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي (فيديو)

وتحصل العملود على ركلة جزاء بعد عرقلته من الحارس أوجو أولورونليك.

ونفذ القائد جبران ركلة الجزاء بنجاح بعدما سدد في الزاوية اليمنى للحارس الذي اتجه للجانب المعاكس، ليتقدم الوداد قبل ست دقائق من الاستراحة.

وسيطر إنيمبا على الكرة في الشوط الثاني، لكن فريق المدرب عادل رمزي قدم أداء دفاعيا رائعا ليصمد أمام المحاولات الهجومية للمنافس.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، تلقى ألاليبو أورينات مدافع إنيمبا بطاقة حمراء بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد، عقب تدخل عنيف على منتصر لهيتمي.