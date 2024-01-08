وفاة فرانز بيكنباور أسطورة ألمانيا وبايرن ميونخ

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الإثنين، عن مصادر داخل أسرة النجم الألماني، وفاة فرانز بيكنباور، أحد أساطير كرة القدم الألمانية، الذي فاز بكأس العالم مع ألمانيا لاعبا في 1974 ومدربا في 1990، عن عمر ناهز 78 عاما.

وانسحب بيكنباور من الحياة العامة في السنوات الأخيرة؛ بسبب مشكلات صحية.

وكان بيكنباور صاحب حضور قوي على أرض الملعب مع منتخب ألمانيا الغربية وبايرن ميونخ، الذي فاز معه بالكأس الأوروبية ثلاث مرات متتالية، وكان يحمل لقب القيصر.

بيكنباور كان قائد منتخب ألمانيا الغربية في سبعينيات القرن الماضي ومدرب المنتخب بين 1984 و1990 والإداري السابق في نادي بايرن ميونخ في التسعينيات.