النجم‭ ‬الساحلي يطالب بتقرير مباراته أمام الترجي للحصول على نقاط الفوز

طالب النجم الساحلي متصدر جدول ترتيب الدوري التونسي الممتاز، اليوم الإثنين، في بيان السلطات المعنية بمد الاتحاد التونسي بالتقارير الأمنية اللازمة للبت في ملف الأحداث التي شهدتها مباراته أمام الترجي في الدوري.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا تضمن تعمد مجموعة من مشجعي الترجي النزول إلى الجانب الخلفي للملعب ورشق رجال الأمن بالحجارة مما تسبب في إصابات عديدة.

ويطالب النجم الساحلي بتطبيق المادة 56 من لائحة الانضباط التي تنص على اعتبار الترجي خاسرا وتغريمه ماليا وإقامة ثلاث مباريات تالية خارج ملعبه بدون جمهور وحرمانه من الطعن على القرار.