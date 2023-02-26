جماهير الدحيل تغادر ملعب الثمامة بعد تأخر أمام الهلال برباعية (فيديو)

ويستضيف ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة المواجهة المرتقبة التي تجمع مساء اليوم الأحد بين الهلال السعودي ومنافسه الدحيل القطري.

وشهدت مباراة الهلال السعودي ضد الدحيل القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، لحظات تاريخية، بتسجيل "الزعيم" لثلاثة أهداف خلال أول ربع ساعة من بداية اللقاء، في شباك الفريق القطري، ثم هدفين في الدقيقتين 72 و38 لتصبح النتيجة 5/0 للفريق السعودي بعد مرور 40 دقيقة.

وبعد الهدف الرابع للزعيم السعودي استسلمت جماهير الدحيل للأمر الواقع وتركت مدرجات ملعب الثمامة، وبدأت في الرحيل.

فيما شهدت مدرجات فريق الهلال أهازيج وتشجيعا من جانب الجماهير المؤازرة للفريق السعودي.