جماهير الدحيل تغادر ملعب الثمامة بعد تأخر أمام الهلال برباعية (فيديو)
غادرت جماهير نادي الحيل القطري، مدرجات ملعب الثمامة الذي يستضيف مباراة فريقها ضد الهلال السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن مني مرمى فريقها بأربعة أهداف مع بداية اللقاء، وقبل أن تسكن شباك الفريق كرة الهدف الخامس.
ويستضيف ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة المواجهة المرتقبة التي تجمع مساء اليوم الأحد بين الهلال السعودي ومنافسه الدحيل القطري.
وشهدت مباراة الهلال السعودي ضد الدحيل القطري في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، لحظات تاريخية، بتسجيل "الزعيم" لثلاثة أهداف خلال أول ربع ساعة من بداية اللقاء، في شباك الفريق القطري، ثم هدفين في الدقيقتين 72 و38 لتصبح النتيجة 5/0 للفريق السعودي بعد مرور 40 دقيقة.
وبعد الهدف الرابع للزعيم السعودي استسلمت جماهير الدحيل للأمر الواقع وتركت مدرجات ملعب الثمامة، وبدأت في الرحيل.
فيما شهدت مدرجات فريق الهلال أهازيج وتشجيعا من جانب الجماهير المؤازرة للفريق السعودي.
وفاز الهلال بلقب دوري الأبطال 4 مرات، بينما لم يفز الدحيل باللقب أي مرة.
ويدور صراع أرجنتيني خالص خارج الخطوط بين رامون دياز مدرب الهلال، ومواطنه هيرنان كريسبو مدرب الدحيل.
وتدرب كريسبو تحت قيادة رامون دياز في نادي ريفر بليت الأرجنتيني، وحقق هذا الثنائي لقب كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية عام 1996.
وسجل الدحيل 20 هدفًا واستقبل 11 هدفًا، ويعد هداف الفريق بالبطولة اللاعب إيدميلسون جونيور وهو هداف البطولة حتى الآن برصيد 8 أهداف.
بيمنا أحرز الهلال حامل اللقب 15 هدفًا واستقبل 6 أهداف، ويعد هداف الفريق بدوري الأبطال أوديون إيغالو برصيد 3 أهداف.