سبب وفاة اللاعب الجزائري أنور أومريش في الملعب

وسقط اللاعب أنور أومريش على أرضية الملعب قبل أن ينقل للمستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

ونشرت صحيفة "النهار" الجزائرية تقريرًا قالت فيه: إن اللاعب توفي إثر سكتة قلبية وقعت له خلال أحداث المباراة.

وقال وليد صادي في بيان عبر الصفحة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم: "ببالغ الحزن والأسى تلقى وليد نبأ وفاة أنور أومريش لاعب نادي وداد متيجة بوفاريك".

وأضاف: "على إثر هذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم باسمه وباسم أعضاء المكتب الفدرالي وأسرة كرة القدم الجزائري، بأخلص التعازي وعبارات المواساة والدعوات لعائلة الفقيد ومحبيه ولنادي نجم وداد متيجة بوفاريك، داعين الله عز وجل أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.