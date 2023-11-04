بمعنويات عالية.. الوداد يتأهب لمواجهة صن داونز
سيخوض الوداد الرياضي المغربي ذهاب الدور النهائي من الدوري الأفريقي لكرة القدم أحدث مسابقات الاتحاد الأفريقي للعبة الشعبية بمعنويات عالية، مساء غد الأحد، عندما يستضيف ماميلودي صن داونز القادم من جنوب أفريقيا في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وفقد الوداد لاعبه الشاب أسامة فلوح الذي توفي، نهاية الأسبوع الماضي، متأثرًا بجراحه عقب تعرضه لحادث سير خطير بعد أن انتزع زملاء القائد يحيى جبران تأهلاً مستحقًا لنهائي أول نسخة من الدوري الأفريقي بالفوز على الترجي الرياضي التونسي بركلات الترجيح.
وبروح معنوية عالية عادت بعثة الوداد الرياضي إلى البلاد، صباح الخميس الماضي، قادمة من تونس.
وبهذا يصبح الوداد وصيف بطل دوري أبطال افريقيا الفريق الوحيد بالمغرب الذي يخوض نهائي جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
ومنذ عودته من تونس تدرب الوداد بواقع حصة تدريبية واحدة كل يوم سعيًا لاستعادة اللياقة البدنية مع التركيز على دراسة طريقة لعب ماميلودي من خلال تحليل تسجيلات سابقة.
ووصلت بعثة ماميلودي إلى المغرب، مساء الخميس، قادمة من القاهرة بعد تأهل الفريق للدور النهائي بالفوز 1/0 على الأهلي المصري في لقاءي الذهاب والإياب بنصف النهائي.
وأجرى صن داونز أول حصة تدريبية، أمس الجمعة، في ملعب العربي الزاولي بضواحي الدار البيضاء قبل أن يتدرب، اليوم السبت، بملعب المباراة في نفس توقيت انطلاقتها.
ويسعى الوداد الرياضي إلى حسن استغلال عاملي الأرض والجمهور لمحاولة حسم مبكر للنتيجة تحسبًا لموقعة الإياب بعد أسبوع في جنوب أفريقيا.
ويدير المباراة التي ينتظر أن تشهد حضورًا جماهيريًا قياسيًا طاقم تحكيمي من السودان يقوده محمود إسماعيل، ويساعده عبدالله إبراهيم، وعبدالرزاق أحمد، بينما سيتولّى الجزائري مصطفى غربال تقنية حكم الفيديو المساعد.
ويحصل المتوج بلقب أول نسخة من الدوري الأفريقي على جائزة مالية بقيمة 4 ملايين دولار مقابل 3 ملايين دولار للوصيف و1.7 مليون دولار لمن بلغ دور نصف النهائي، فيما يحصل من ودع المسابقة من دور الثمانية على مليون دولار.