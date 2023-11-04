بمعنويات عالية.. الوداد يتأهب لمواجهة صن داونز

سيخوض الوداد الرياضي المغربي ذهاب الدور النهائي من الدوري الأفريقي لكرة القدم أحدث مسابقات الاتحاد الأفريقي للعبة الشعبية بمعنويات عالية، مساء غد الأحد، عندما يستضيف ماميلودي صن داونز القادم من جنوب أفريقيا في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وفقد الوداد لاعبه الشاب أسامة فلوح الذي توفي، نهاية الأسبوع الماضي، متأثرًا بجراحه عقب تعرضه لحادث سير خطير بعد أن انتزع زملاء القائد يحيى جبران تأهلاً مستحقًا لنهائي أول نسخة من الدوري الأفريقي بالفوز على الترجي الرياضي التونسي بركلات الترجيح.

وبروح معنوية عالية عادت بعثة الوداد الرياضي إلى البلاد، صباح الخميس الماضي، قادمة من تونس.