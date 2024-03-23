مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تستمر منافسات كأس العاصمة الإدارية الودية في مصر، اليوم السبت، بمواجهة تونس وكرواتيا.

كما تجمع مباراة ودية قوية بين إنجلترا والبرازيل، ومباراة أخرى بين فرنسا وألمانيا.

ويظهر ميسي مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، في مباراة تجمعه أمام نيويورك ريد بولز.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة: