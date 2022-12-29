تعادل سلبي بين الهلال والمريخ في قمة الدوري السوداني
حسم التعادل السلبي قمة الهلال والمريخ لحساب الجولة الـ17 من الدوري السوداني، اليوم الخميس.
وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل على مدار الشوطين لتنتهي القمة على التعادل السلبي.
وفي آخر 10 مباريات بين الهلال والمريخ في مختلف المسابقات الرسمية، فاز المريخ 5 مرات، في حين فاز الهلال مرتين، وتعادلا في 3 مناسبات.
ورفع التعادل رصيد الهلال إلى 35 نقطة من 14 مباراة في الصدارة، مقابل 30 نقطة من 13 مباراة للمريخ في المركز الثاني.
وفاز الهلال 11 مرة وتعادل مرتين وخسر مرة، في حين فاز المريخ 9 مرات وتعادل 3 مرات وخسر مرة.
ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الزومة يوم الإثنين قبل خوض مباريات دوري أبطال أفريقيا أمام ماميلودي صن داونز والأهلي وكوتون سبورت في دور الـ16.
أما المريخ فمن المقرر أن يواجه حي العرب بورتسودان يوم الإثنين قبل مواجهة الترجي والزمالك وشباب رياضي بلوزداد في دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.