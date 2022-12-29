تعادل سلبي بين الهلال والمريخ في قمة الدوري السوداني

وفي آخر 10 مباريات بين الهلال والمريخ في مختلف المسابقات الرسمية، فاز المريخ 5 مرات، في حين فاز الهلال مرتين، وتعادلا في 3 مناسبات.

ورفع التعادل رصيد الهلال إلى 35 نقطة من 14 مباراة في الصدارة، مقابل 30 نقطة من 13 مباراة للمريخ في المركز الثاني.