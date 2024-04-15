بعد لقب الدوري.. ألونسو يكسر رقم ميلان وأياكس ويطارد إنجازا جديدا

حقق المدرب الإسباني لنادي باير ليفركوزن الألماني تشابي ألونسو، أمس الأحد، إنجازا غير مسبوق في تاريخ فريقه باير ليفركوزن الألماني، بعدما قاده لإحراز لقب الدوري الألماني الممتاز للمرة الأولى في تاريخه، واضعا بذلك سيطرة استمرت لعقود طويلة من قبل بايرن ميونخ بدرجة أولى، وبوروسيا دورتموند بدرجة ثانية.

وبعد الانتهاء من مهمة إهداء باير ليفركوزن اللقب الأول في تاريخه، يطمح المدرب الإسباني إلى الاستمرار في سباق المراهنة على لقب الدوري الأوروبي مع ليفركوزن وذلك عندما يلتقي وست هام يونايتد الإنجليزي، الخميس المقبل، لحساب إياب ربع النهائي.

ولا تتوقف طموحات ألونسو مع ليفركوزن عند ذلك الحد؛ إذ يطمح أيضا إلى مواصلة سلسلة اللاهزيمة على التوالي في كل المسابقات وهو إنجاز شرفي لم تحققه إلا القليل من الأندية في العالم.

وبعد فوزه على فردر بريمن الأحد (5 ـ 0) والتتويج باللقب، وصل ألونسو للمباراة الثانية والأربعين على رأس باير ليفركوزن دون أن يتكبد هزيمة واحدة، ليدخل قائمة أكثر الأندية التي تفادت الخسارة في سلسلة إيجابية طويلة.

وخاض ليفركوزن تحت إشراف بطل العالم مع منتخب إسبانيا 2010، 29 مباراة في البوندسليغا حقق الفوز في 25 منها مقابل 4 تعادلات، أما في سباق كأس ألمانيا فقد فاز في 4 مباريات، فيما خاض 9 مباريات ضمن مسابقة الدوري الأوروبي حقق الفوز في 8 منها وتعادل في واحدة، ليكون رصيده حتى الآن 37 فوزا و5 تعادلات.

وودخل بطل ألمانيا 2023 ـ 2024 قائمة الأندية الأوروبية العشرة التي خاضت مسيرة طويلة من دون أن تتكبد الخسارة وذلك برصيد 42 مباراة بالتساوي مع فريقي أياكس أمستردام الهولندي وميلان الإيطالي، وعلى بعد مباراة واحدة من معادلة رقم يوفنتوس الإيطالي (43 مباراة على التوالي في كل المسابقات).

وفي الإحصائيات التي نشرت على موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يحتل سلتيك الأسكتلندي المركز الاول برصيد 62 مباراة ولكن ذلك كان بين عامي 1915 و1917.

أما المركز الثاني فيحتله يونيون سان غالواز البلجيكي (60 مباراة) بين 1933 و1935، فيما يأتي بنفيكا البرتغالي ثالثا برصيد 48 مباراة في أوائل الستينيات من القرن الماضي، يليه دينامو زغرب الكرواتي برصيد 45 مقابلة في عامي 2014 و2015.