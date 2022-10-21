رونالدو يرد في بيان على قرار مانشستر يونايتد باستبعاده من مباراة تشيلسي (شاهد)

أصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد بيانا يدافع فيه عن نفسه ويؤكد التزامه بعد مغادرة ملعب "أولد ترافورد" قبل صفارة النهاية، خلال الفوز بهدفين نظيفين على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء.

وأعلن مانشستر يونايتد في بيان اليوم الخميس أن المهاجم البرتغالي لن يكون ضمن قائمة مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل.

وتوجه البديل رونالدو الذي لم يشارك في الفوز يوم الأربعاء 2-صفر على النادي اللندني إلى النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس قبل بضع دقائق من نهاية المباراة، بعد أن تركه المدير الفني الهولندي إريك تن هاج مرة أخرى على مقاعد البدلاء.

لكن رونالدو أصدر بيانا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب بيان يونايتد قال فيه: "كما فعلت دائمًا طوال مسيرتي، أحاول أن أعيش وألعب باحترام تجاه زملائي وخصومي ومدربي. هذا لم يتغير. أنا لم أتغير. أنا نفس الشخص والمحترف الذي كنت عليه طوال العشرين عامًا الماضية في مسيرتي مع كرة القدم، ولعب الاحترام دائمًا دورًا مهمًا للغاية في عملية صنع القرار".

وأضاف المهاجم البالغ عمره 37 عاما: "لقد بدأت في سن صغيرة للغاية، وكانت أمثلة اللاعبين الأكبر سنًا والأكثر خبرة دائمًا مهمة جدًا بالنسبة لي. لذلك، لاحقًا، حاولت دائمًا أن أضع مثالًا يحتذى به للشباب الذين نشأ في جميع الفرق التي لعبت لها. لسوء الحظ، هذا ليس ممكنًا دائمًا وأحيانًا تكون انفعال اللحظة أقوى منا.

"في الوقت الحالي، أشعر أنه يتعين علي مواصلة العمل الجاد في كارينغتون (مركز تدريب يونايتد) ، ودعم زملائي في الفريق والاستعداد لكل شيء في أي مباراة. الاستسلام للضغط ليس خيارًا. لم يكن كذلك. هذا هو مانشستر يونايتد، ويجب أن نقف متحدين. قريبا سنكون معا مرة أخرى".