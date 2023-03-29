هافيرتز يكشف عن سبب وصفه بـ"الحمار" في تشيلسي
كشف الدولي الألماني كاي هافيرتز عن أن زملاءه في فريق تشيلسي أطلقوا عليه لقب "الحمار"، وذلك ليس له علاقة بكرة القدم ولكن لعشقه لهذا الحيوان الأليف.
ويخوض هافيرتز البالغ عمره 23 عامًا موسمه الثالث مع تشيلسي بعد انتقاله للنادي اللندني مقابل 71 مليون جنيه إسترليني من باير ليفركوزن، وبات على بُعد هدف واحد فقط من أفضل أرقامه في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبعة أهداف.
وسجل هافيرتز ثلاثة أهداف في مبارياته الثلاث الأخيرة مما ساهم في تخفيف الضغط عن مديره الفني غراهام بوتر وقلب مجرى الأمور على ملعب ستامفورد بريدج.
وعلى الرغم من تحسن مستواه، تعرض هافيرتز لانتقادات من الجماهير، حيث يعتقد البعض أن تشيلسي لا يزال بحاجة لمهاجم صريح مناسب للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكشف هافيرتز عن أن أقرب أصدقائه في تشيلسي يصفونه "بالحمار"، ومع ذلك، فإن اللقب لا علاقة له بقدرته التي لا شك فيها على أرض الملعب.
ويتعلق الأمر بحب هافيرتز للحيوان الهادئ الطباع، حيث لم يخف اللاعب الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا علاقته بالحيوانات. وتحتل الحمير مكانة خاصة في قلبه.
وقال هافيرتز لصحيفة "الغارديان" البريطانية: "بعض زملائي في الفريق ينادونني بالحمار. ليس بسبب أدائي في كرة القدم. منذ اليوم الأول، شعرت بعلاقة خاصة مع الحمير. إنه حيوان هادئ للغاية: ربما أنا شخصيتي كذلك لأنني هادئ أيضًا".
"إنهم يرتاحون طوال اليوم، لا يفعلون الكثير، فقط يريدون أن يعيشوا حياتهم. أحببتهم دائما. عندما أخسر أذهب إلى مكان يوجد به حيوانات. أنظر إلى الحيوانات وأرى شيئًا بشريًا فيها. لقد كان نوعًا من التعافي، مكانًا أشعر فيه بالسلام".
صديقه جورجينيو
ومن ناحية أخرى، قال الدولي الألماني "وصل الكثير من اللاعبين منذ الصيف، إنه ليس سهلا. إنزو (فرنانديز) و(ميخايلو) مودريك انضموا بمقابل الكثير من المال وعمرهم 22 عاما فقط، هل تعلم؟ لا يمكنك أن تتوقع منهم أن يصبحوا مثل نيمار على الفور. إنهم مثلي سيحتاجون وقتًا".
واضطر هافيرتز أيضًا إلى التعود على رؤية عدد من الأصدقاء المقربين وزملائه يغادرون، حيث يمثل الخروج المفاجئ لجورجينيو لحظة مريرة يجب تقبلها.
كان اللاعب الدولي الإيطالي عنصرًا أساسيًا في النجاح الذي حققه تشيلسي تحت قيادة المدير الفني السابق توماس توخيل، لكنه اعتبر زائدا عن حاجة بوتر وتم بيعه إلى آرسنال خلال الميركاتو الشتوي الأخير.
وقال هافيرتز عن الدولي الإيطالي: "لديك الصورة الكبيرة حيث تفكر" ما الذي يحدث؟ "يجب أن تفكر في ذلك، هل هذا ليس صحيحًا. ثم لديك إدارة النادي. وكلاعب، لا ألاحظ تغير الملكية كثيرًا، لدينا فريق جديد ومدير جديد وموظفون جدد".
وأتم هافيرتز: "غرفة تغيير ملابس جديدة تمامًا، الكثير من الشخصيات. عليك أن تتكيف وتبني علاقات. لقد لعبت مع جورجينيو لمدة عامين ونصف، أحببت أن أكون معه ثم ... اتصل بي ذات مساء وقال: "لقد رحلت". فقلت: "ما هذا؟ كيف يكون هذا ممكنا؟ هذه هي الطريقة التي تتغير بها الأشياء بسرعة. إنه شيء بشري. عليك فقط أن تقبل الأمر، إنها كرة القدم".