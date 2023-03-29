هافيرتز يكشف عن سبب وصفه بـ"الحمار" في تشيلسي



كشف الدولي الألماني كاي هافيرتز عن أن زملاءه في فريق تشيلسي أطلقوا عليه لقب "الحمار"، وذلك ليس له علاقة بكرة القدم ولكن لعشقه لهذا الحيوان الأليف.

ويخوض هافيرتز البالغ عمره 23 عامًا موسمه الثالث مع تشيلسي بعد انتقاله للنادي اللندني مقابل 71 مليون جنيه إسترليني من باير ليفركوزن، وبات على بُعد هدف واحد فقط من أفضل أرقامه في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبعة أهداف.

وسجل هافيرتز ثلاثة أهداف في مبارياته الثلاث الأخيرة مما ساهم في تخفيف الضغط عن مديره الفني غراهام بوتر وقلب مجرى الأمور على ملعب ستامفورد بريدج.

وعلى الرغم من تحسن مستواه، تعرض هافيرتز لانتقادات من الجماهير، حيث يعتقد البعض أن تشيلسي لا يزال بحاجة لمهاجم صريح مناسب للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف هافيرتز عن أن أقرب أصدقائه في تشيلسي يصفونه "بالحمار"، ومع ذلك، فإن اللقب لا علاقة له بقدرته التي لا شك فيها على أرض الملعب.