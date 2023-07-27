دقة تمريراته بلغت 95%.. أونانا يمنح تين هاغ ما أراده مع أول ظهور (فيديو)

ظهر الحارس الكاميروني أندريه أونانا للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد أمام ريال مدريد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين فجر اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعاقد مانشستر يونايتد قبل أسبوع مع حارس المرمى الكاميروني قادمًا من إنتر ميلان في عقد يمتد لخمس سنوات مع خيار التمديد لعام آخر.

وقالت شبكة سكاي سبورتس إن يونايتد دفع 51 مليون يورو (56.70 مليون دولار) لضم الحارس البالغ من العمر 27 عامًا بالإضافة إلى أربعة ملايين في شكل حوافز إضافية.

وقال أونانا في بيان "مانشستر يونايتد يملك تاريخًا طويلًا من حراس المرمى المذهلين، وسأبذل الآن كل ما في وسعي لصناعة إرث خاص بي في السنوات المقبلة".