دقة تمريراته بلغت 95%.. أونانا يمنح تين هاغ ما أراده مع أول ظهور (فيديو)
ظهر الحارس الكاميروني أندريه أونانا للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد أمام ريال مدريد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين فجر اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعاقد مانشستر يونايتد قبل أسبوع مع حارس المرمى الكاميروني قادمًا من إنتر ميلان في عقد يمتد لخمس سنوات مع خيار التمديد لعام آخر.
وقالت شبكة سكاي سبورتس إن يونايتد دفع 51 مليون يورو (56.70 مليون دولار) لضم الحارس البالغ من العمر 27 عامًا بالإضافة إلى أربعة ملايين في شكل حوافز إضافية.
وقال أونانا في بيان "مانشستر يونايتد يملك تاريخًا طويلًا من حراس المرمى المذهلين، وسأبذل الآن كل ما في وسعي لصناعة إرث خاص بي في السنوات المقبلة".
لماذا أونانا؟
وأراد إيريك تين هاغ حارس مرمى يجيد اللعب بقدميه للمساعدة في إنجاح خطة اللعب التي تعتمد في الأساس على التحضير وبناء اللعب من الخلف، وهي المشكلة التي عانى منها الفريق مع الحارس الإسباني إيريك دي خيا الذي لا يجيد بناء اللعب.
ورغم تلقيه هدفين، إلا أن أونانا ظهر بشكل جيد خلال المباراة، إذ بلغت دقة تمريراته 95٪ بعدما أكمل
39 تمريرة من 41، كما قدم 17 تمريرة طولية وخمس تمريرات أمامية و3 تصديات.
وعلق تين هاغ على أداء أونانا :" أعتقد أنه جيد، صلب، لقد كان هناك في اللحظة التي احتاجه فيها الفريق، وقام بعمله. لقد اندمج بشكل جيد في فريقنا".
وظهر أونانا بالفعل مشاركًا في اللعب بشكل كبير مع زملائه في الخط الخلفي، كما استلم وتسلم العديد من التمريرات بهدوء رغم اقتراب مهاجمي ريال مدريد منه، بخلاف إنقاذه أكثر من هدف.
وحقق ريال مدريد الفوز على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد سجَّلهما جود بيلينغهام وخوسيلو.