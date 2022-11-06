الكويت.. إيقاف برنامج بين الشوطين
أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الأحد، إيقاف برنامج (بين الشوطين) الذي يعرض على القناة الرياضية وذلك ضمن مساعيها الهادفة لتطوير برامجها.
ونشرت الوزارة الكويتية بيانًا قالت فيه إنه في إطار حرص الوزارة على التقييم المستمر لمحتوى برامجها والقضايا المطروحة فيها لغرض المواكبة والتحسين، وتحقيق الاحترافية في المحتوى، بما يضمن الوصول إلى المستوى المنشود الذي يليق بشاشة تلفزيون الكويت وذائقة المشاهد.
ولفتت إلى حرص إدارة القناة على إسقاط ركائز وأهداف (الوزارة) على كافة برامجها بما يحقق الرؤية الإستراتيجية الرامية إلى بناء إعلام مستدام رائد في صناعة المحتوى الهادف.
وكان مذيع برنامج بين الشوطين قد دخل في مشادة مع أحد ضيوفه، وتطور الأمر إلى مشادة واتهامات متبادلة.
بيان ناري لكاظمة
وقبل أيام أصدر نادي كاظمة الكويتي بيانًا انتقد من خلاله من أسماهم "مرتزقة الإعلام"، على خلفية تحريضهم ضد نجوم الفريق، ودفع الاتحاد الكويتي لكرة القدم لمعاقبتهم.
وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد أوقف لاعب الفريق المحترف الجزائري عز الدين عزي لقاءين وقرر تغريمه 300 دينار كويتي، وزميله في الفريق مبارك سعيد 3 لقاءات، وتغريمه 300 دينار، على خلفية الأحداث التي شهدها لقاء كاظمة والقادسية في ربع نهائي كأس ولي العهد في الكويت.
ورفض الاتحاد الكويتي احتجاج كاظمة، وأكد أن العقوبات كانت وفق القوانين، وهو ما دفع النادي لاتهام اتحاد الكرة بخرق القوانين.
وفاز القادسية بهدفين دون رد، وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه مبارك سعيد، لتعمده ضرب لاعب القادسية أحمد الرياحي. وحصل عماد الدين عزي على إنذارين متتاليين، بداعي الخشونة وركل لاعب القادسية تراشي دون كرة.
وجاء في بيان ناري لكاظمة ضد من أسماهم "مرتزقة الإعلام": "نجح المرتزقة الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل عرقلة نادي كاظمة في كل شاردة وواردة ودفاعهم المستميت عن كل قرار، حتى لو كان ظالمًا، فقط أن يكون القرار ضد نجوم فريق كاظمة".
وأضاف البيان: "لذلك قام هؤلاء الصغار قدرًا بالضغط على لجنة الانضباط في اتحاد الكرة من أجل إصدار عقوبات بحق لاعبي كاظمة وقاموا بالتهليل والتصفيق والرقص أمام المشاهدين وكأنهم أراجوزات أدَّوا المهمة، وكل ذلك من أجل إشباع نفوسهم الممتلئة بالعفن والحقد ضد نادي كاظمة الشامخ برجاله الذين يعملون من أجله بكل أمانة وصدق، وأزعجهم معانقة فريق كاظمة للقب كأس الأمير في نسخته الأخيرة وجعلهم يرتعدون خوفًا من عودة السفير مجددًا لمعانقة الألقاب وقاموا بالعمل علنًا ضد السفير في كل ظهور مخجل لهم في القنوات الفضائية".
وتابع: "هؤلاء المنبوذون حتى من أقرب الناس لهم سواء في نادي كاظمة أو في غيره لدرجة أنهم أصبحوا مكشوفين للجميع، أصبحوا صبيانًا يتلقون التعليمات وينفذون الأوامر التي تصلهم في كل مرة قبل الدخول للأستوديو في تحريض اللجان القضائية على إيقاف لاعب نادي كاظمة عماد عزي، الذي كان يستعد لمباراتين حاسمتين أمام العربي ونهائي كأس السوبر أمام الكويت الأحد 6 نوفمبر المقبل".
وشدد البيان: "لذلك نحمد الله أن من كان يدافع عنهم في السابق ويتهمنا بالشخصانية اكتشف الآن الحقيقة لمواقفهم الدنيئة ويعرف نوعية هؤلاء الشحاتين الذين خدعوا البعض، لكن الحقيقة ظهرت وكشفت معادنهم المترهلة أمام القاصي قبل الداني".
رد نادر أكرم
وعبر الإعلامي الكويتي نادر أكرم عن غضبه من بيان كاظمة الذي اتهم من أسماهم بـ "مرتزقة الإعلام" بتحريض الاتحاد الكويتي لكرة القدم على إيقاف نجوم النادي خاصة المحترف الجزائري عزالدين عزي.
وكان الإعلامي الكويتي يستضيف في برنامج "بين الشوطين" يوسف بوإسكندر أمين سر نادي كاظمة الذي تحدث عن البيان وأسبابه وكان الحوار جيدًا، واعتبره الصحفي حوارًا بنَّاءً، ووصف أمين سر النادي بالإنسان المحترم.
وقال الإعلامي نادر أكرم بغضب حول بيان النادي الكويتي ردًا على أحد المسؤولين في كاظمة واسمه أسعد: "تكلم في إدارة الحوار وأي شيء آخر، لكن تتكلم عن أخلاقي وتربيتي، ما أسمح لك يا أسعد لا أنت ولا أعضاء مجلس إدارتك مجتمعين، أنا أهلي ما ربوني من أجل أن تأتي أنت وبيانك الركيك تتكلم عن أخلاقي وتربيتي وأدبي، ليس نادر كرم من يتلفظ على الشاشة وخارج الشاشة بألفاظ معيبة، تفهم أو لا تفهم يا أسعد".
وأضاف الإعلامي نادر أكرم بغضب: "أنت وأعضاء مجلس إدارتك مجتمعين وخذ عندك، العرض لك ولأعضاء مجلس إدارتك إلى يوم الأحد، إن لم تصدر بيانًا تعرض فيه الإساءات التي ذكرتموها في بيانكم: استعملنا كلمات وعبارات على شاشة التلفزيون وإن لم تذكر هذه العبارات والكلمات التي تلفظنا بها في البرنامج أقسم بالله العظيم عندالله وعبادالله تصيرون شياطين والله أعطاك ليوم الأحد إما أن تقول ما هي الألفاظ وتتأسف لي لأنني أعرف قيمة الأسف ومفهوم الاعتذار والأخلاق والتربية، لكن التجني على أخلاقي وتربيتي، فلا أسمح لك لا أنت ولا أعضاء مجلس إدارتك مجتمعين وأمامك حتى يوم الأحد".