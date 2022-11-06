الكويت.. إيقاف برنامج بين الشوطين

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الأحد، إيقاف برنامج (بين الشوطين) الذي يعرض على القناة الرياضية وذلك ضمن مساعيها الهادفة لتطوير برامجها.

ونشرت الوزارة الكويتية بيانًا قالت فيه إنه في إطار حرص الوزارة على التقييم المستمر لمحتوى برامجها والقضايا المطروحة فيها لغرض المواكبة والتحسين، وتحقيق الاحترافية في المحتوى، بما يضمن الوصول إلى المستوى المنشود الذي يليق بشاشة تلفزيون الكويت وذائقة المشاهد.

ولفتت إلى حرص إدارة القناة على إسقاط ركائز وأهداف (الوزارة) على كافة برامجها بما يحقق الرؤية الإستراتيجية الرامية إلى بناء إعلام مستدام رائد في صناعة المحتوى الهادف.