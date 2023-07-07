لتجاوزه ضد لجنة الحكام.. إحالة محمد شيحة نائب رئيس الإسماعيلي السابق للجنة الانضباط

ووجه محمد شيحة نقدًا لاذعًا لاتحاد الكرة المصري وأحمد الغندور حكم المباراة التي شهدت فوز الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون رد، وشهدت أيضًا جدلا تحكيميا كبيرا.

النادي الإسماعيلي قد اعترض على إلغاء هدف سجله محمد حسن، في الدقيقة 55 بداعي وجود لمسة يد، بالإضافة إلى اتهام الحكم بعدم احتساب ركلتي جزاء.

وقال محمد شيحة، خلال تصريحات تلفزيونية: "نزلت للحكام بعد الماتش قولت ليه انت ليه بتظلمنا، وهل انت شفتها في الفار مش هدف؟".

كما وجه شيحة كلمات خارجة للمسؤولين عن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.