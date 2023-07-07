لتجاوزه ضد لجنة الحكام.. إحالة محمد شيحة نائب رئيس الإسماعيلي السابق للجنة الانضباط
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة محمد شيحة نائب رئيس اللجنة المعينة السابقة لإدارة النادي الإسماعيلي ووكيل اللاعبين للجنة الانضباط، على خلفية التصريحات التليفزيونية عقب مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ووجه محمد شيحة نقدًا لاذعًا لاتحاد الكرة المصري وأحمد الغندور حكم المباراة التي شهدت فوز الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون رد، وشهدت أيضًا جدلا تحكيميا كبيرا.
النادي الإسماعيلي قد اعترض على إلغاء هدف سجله محمد حسن، في الدقيقة 55 بداعي وجود لمسة يد، بالإضافة إلى اتهام الحكم بعدم احتساب ركلتي جزاء.
وقال محمد شيحة، خلال تصريحات تلفزيونية: "نزلت للحكام بعد الماتش قولت ليه انت ليه بتظلمنا، وهل انت شفتها في الفار مش هدف؟".
كما وجه شيحة كلمات خارجة للمسؤولين عن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.
وإزاء هذه التصريحات أعلن اتحاد الكرة المصري إحالة شيحة للجنة الانضباط، مؤكدًا أن هذا القرار بسبب "تجاوزات ضد لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد ونائب رئيس اللجنة".
وأكد اتحاد الكرة المصري في بيان رفضه القاطع لأي خروج عن النص، والتصدي بكل قوة وحزم لأي تجاوزات من شأنها الإساءة لمنظومة الكرة المصرية.
وبسبب تلك المباراة أصبح الأهلي قاب قوسين أو أدنى من استعادة لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
الأهلي ارتفع رصيده إلى 72 نقطة من 28 مباراة متقدما بخمس نقاط على بيراميدز ثاني الترتيب والذي خاض 31 مباراة.
وأصبح الأهلي على بعد خمس نقاط من التتويج باللقب الذي غاب عنه آخر موسمين.
وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز 13 لكن تتبقى له مباراتان ويتقدم بنقطتين عن منطقة الهبوط.