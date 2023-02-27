ترتيب الدوري الفرنسي: مبابي وميسي يقودان باريس سان جيرمان إلى سحق مرسيليا
تحول ليونيل ميسي وكيليان مبابي من غريمين في كأس العالم إلى أفضل زميلين بعد قيادتهما باريس سان جيرمان إلى فوز كبير 3-صفر على مضيفه أولمبيك مرسيليا ليعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إلى 8 نقاط، اليوم الأحد.
وصنع ميسي هدفين لمبابي الذي أصبح الهداف التاريخي لحامل اللقب متساويًا مع إدينسون كافاني برصيد 200 هدف لكل منهما، فيما صنع مهاجم فرنسا هدف زميله الفائز بكأس العالم.
ويملك سان جيرمان، الذي غاب عنه نيمار للإصابة، 60 نقطة من 25 مباراة، مقابل 52 لنقطة لمرسيليا ثاني الترتيب.
ثلاثية لنيس في شباك موناكو
وتلقى موناكو صاحب المركز الثالث خسارة مفاجئة 3-صفر أمام نيس بفضل ثنائية تيريم موفي وتسديدة مباشرة رائعة من كيفرين تورام.
وتوقف رصيد موناكو عند 50 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف على لانس رابع الترتيب والذي تعادل 1-1 مع مضيفه مونبلييه أمس السبت.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الفرنسي: