ترتيب الدوري الفرنسي: مبابي وميسي يقودان باريس سان جيرمان إلى سحق مرسيليا

تحول ليونيل ميسي وكيليان مبابي من غريمين في كأس العالم إلى أفضل زميلين بعد قيادتهما باريس سان جيرمان إلى فوز كبير 3-صفر على مضيفه أولمبيك مرسيليا ليعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إلى 8 نقاط، اليوم الأحد.