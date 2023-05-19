البريميرليغ أم دوري أبطال أوروبا؟ غوارديولا يرى أن هذا اللقب "الأهم"

وقد يتوج سيتي بطلا للدوري للمرة الثالثة على التوالي غدا السبت حال خسارة آرسنال أمام نوتنغهام فورست، أو يوم الأحد بفوزه على تشيلسي في ملعب الاتحاد.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "الدوري الممتاز هو المسابقة الأهم لأنها تمتد على مدار عشرة أو 11 شهرا. نحن محظوظون باللعب على أرضنا أمام جمهورنا لنحسم اللقب".

وأضاف: "المباراة الأخيرة هي الأهم لأنها تكون عاطفية جدا. لن نسامح أنفسنا إذا تشتت تركيزنا".

وعلى الأرجح، لن يشاهد غوارديولا مباراة آرسنال.

وقال: "لا أعتقد ذلك. لدينا مباراة في اليوم التالي. في ذهني، أود التفكير أن علينا الفوز بمباراتنا لنتوج أبطالا. سيكون الاحتفال مع جمهورنا في ملعبنا هو الأفضل".