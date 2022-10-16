لابورتا يذهب إلى غرفة الحكام ليعترض على بعض الحالات في الكلاسيكو

قال حكم مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو التي حسمها بطل الليغا وأوروبا على ملعبه إن خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني نزل إلى غرفة خلع الملابس بعد نهاية المباراة ليطلب استفسارات من الحكام بشأن بعض القرارات.

وسجل ريال مدريد بواسطة كريم بنزيما وفيديريكو فالفيردي والبديل رودريغو ليفوز 3-1 على غريمه برشلونة في الكلاسيكو وينفرد بصدارة الليغا.

ويتصدر ريال الدوري برصيد 25 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة الذي تلقى هزيمة زادت من متاعبه خلال أسبوع صعب في كافة المسابقات.

وتمثل الهزيمة ضربة أخرى لبرشلونة ومدربه تشافي هرنانديز بعد أن بات على وشك الخروج من دوري أبطال أوروبا عقب التعادل 3-3 مع إنتر ميلان في منتصف الأسبوع الماضي.

وفي المباراة التي لعبت ضد فريق المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، سجل الحكم سانشيز مارتينيز في تقريره أن لابورتا نزل إلى غرفة خلع الملابس بعد 90 دقيقة حيث طالب فريق برشلونة بركلة جزاء ضد داني كارفاخال على المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وأعرب أيضًا عن عدم رضاه عن احتساب ركلة جزاء لريال مدريد في الوقت المحتسب بدل الضائع سجل منها رودريغز الهدف الثالث.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه بمجرد انتهاء المباراة وكان فريق الحكام داخل غرفة خلع الملابس، قام رئيس نادي برشلونة بالوصول إليها، وطلب مرارًا وتكرارًا توضيحات حول بعض المواقف في المباراة، وأوضح الحكم أنه نظرا لهذه الأحداث، تمت دعوته لمغادرة غرفة خلع الملابس دون وقوع مزيد من الحوادث".

وفي محاولة لإيقاف الخطورة التي يمثلها فينيسيوس جونيور من الجانب الأيسر، قرر تشافي أن يبدأ بسيرجي روبرتو ظهيرا أيمن وعجّل بعودة المدافع الفرنسي غول كوندي، الذي أبعدته إصابة في عضلات الفخذ الخلفية عن الملاعب لأسابيع، لتغطية اللاعب البرازيلي.

ولم تكن هذه الاستراتيجية ناجعة بالنسبة للفريق الضيف، إذ تفوق فينيسيوس على الرقابة المضاعفة وكثيرا ما انطلق وحده وشكل خطورة كبيرة على دفاعات النادي الكتالوني.