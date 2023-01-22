رياضة
بكاء ميشيل بعد استبداله في مباراة الهلال وأبها (فيديو)
الكاميرات رصدت ميشيل وهو يبكي على دكة البدلاء حيث كان الهلال يتقدم 2/1.
لم يتمالك البرازيلي ميشيل لاعب نادي الهلال دموعه وبكى بعد استبداله في مباراة الهلال وأبها في الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الأحد.
وقرر رامون دياز مدرب الهلال إخراج ميشيل والاعتماد على موسى ماريغا في الدقيقة 59.
ورصدت الكاميرات ميشيل وهو يبكي على دكة البدلاء حيث كان الهلال يتقدم 2/1.
وتقدم يانغ هيون سوو للهلال في الدقيقة 21 قبل أن يتعادل عبدالفتاح آدم لأبها، وسجل سالم الدوسري للهلال من ضربة جزاء في الدقيقة 54.
ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 32 نقطة من 15 مباراة في صدارة جدول الترتيب مؤقتًا بانتظار نتيجة مباراة النصر مع الاتفاق التي تلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد.