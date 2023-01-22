بكاء ميشيل بعد استبداله في مباراة الهلال وأبها (فيديو)

ورصدت الكاميرات ميشيل وهو يبكي على دكة البدلاء حيث كان الهلال يتقدم 2/1.

وتقدم يانغ هيون سوو للهلال في الدقيقة 21 قبل أن يتعادل عبدالفتاح آدم لأبها، وسجل سالم الدوسري للهلال من ضربة جزاء في الدقيقة 54.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 32 نقطة من 15 مباراة في صدارة جدول الترتيب مؤقتًا بانتظار نتيجة مباراة النصر مع الاتفاق التي تلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد.