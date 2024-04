مدرب أمريكي يطلب من الفيفا السماح له بإشراك 15 لاعبا لمواجهة ميسي

🔥💬 "OOOOHHHH LE BUT EXTRAORDINAIRE DE MAXIMILIANO MEZA !!"



😅 @hmzrhmn et @Janusport se sont un peu trop emportés sur un presque but de l'Argentin hier soir lors de la victoire du CF Monterrey face à l'Inter Miami. pic.twitter.com/LkGJyXwFfE