مدرب أمريكي يطلب من الفيفا السماح له بإشراك 15 لاعبا لمواجهة ميسي
وجه مدرب أمريكي طلبا غريبا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة فريقه أمام أنتر ميامي لحساب الدوري الأمريكي للمحترفين.
وكشف بيتر فيرميس، مدرب نادي كانساس الأمريكي، مطالبته الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإشراك 15 لاعبا أساسيا عوضا عن 11، وذلك في مواجهة كانساس وإنتر ميامي الذي يضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ويلتقي إنتر ميامي مع كانساس سيتي، فجر يوم الأحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي.
وقال بيتر فيرميس في تصريحات نقلتها صحيفة "أولي" (OLE) الأرجنتينية: "سيكون من الصعب السيطرة على ميسي، أعظم الفرق العالمية حاولت فعل ذلك؛ ولكنها فشلت".
وأشار مازحًا، إلى أنه تقدم بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل السماح لفريقه بالاعتماد على 15 لاعبًا في التشكيل الأساسي، أمام إنتر ميامي الأمريكي، حتى يحد من خطورة النجم الأرجنتيني، مضيفا: "اللعب رجل لرجل أمام ميسي أمر شبه مستحيل، الحل هو أن نخوض المباراة بـ15 لاعبًا."
واعتبر بيتر فيرميس، أن ليونيل ميسي يفوق بذكائه، جميع نجوم كرة القدم العالميين؛ قائلًا: "المعدل الطبيعي لذكاء اللاعب 150 أو 160.. مع البرغوث الأرجنتيني يصل هذا المعدل إلى 300 درجة".
ورغم هذه التصريحات، عجز بطل العالم 2022 عن قيادة ناديه إنتر ميامي للفوز في آخر مواجهتين خاضهما وذلك أمام كل من كولورادو رابيدز في الدوري المحلي (2 ـ 2) ثم أمام مونتيري المكسيكي في دوري أبطال كونكاكاف بالخسارة (3 ـ 1).