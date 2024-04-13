مدرب أمريكي يطلب من الفيفا السماح له بإشراك 15 لاعبا لمواجهة ميسي

وجه مدرب أمريكي طلبا غريبا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة فريقه أمام أنتر ميامي لحساب الدوري الأمريكي للمحترفين.

وكشف بيتر فيرميس، مدرب نادي كانساس الأمريكي، مطالبته الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإشراك 15 لاعبا أساسيا عوضا عن 11، وذلك في مواجهة كانساس وإنتر ميامي الذي يضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويلتقي إنتر ميامي مع كانساس سيتي، فجر يوم الأحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وقال بيتر فيرميس في تصريحات نقلتها صحيفة "أولي" (OLE) الأرجنتينية: "سيكون من الصعب السيطرة على ميسي، أعظم الفرق العالمية حاولت فعل ذلك؛ ولكنها فشلت".