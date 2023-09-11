تصفيات يورو 2024.. منتخب كرواتيا يحقق فوزًا صعبًا على أرمينيا (فيديو)

ورفع الفوز رصيد منتخب كرواتيا إلى 10 نقاط من 4 مباريات ليعتلي الصدارة، ويتقدم بفارق الأهداف عن المنتخب التركي، الذي حصد 10 نقاط من 5 مباريات.

وجمدت الخسارة رصيد منتخب أرمينيا عند 7 نقاط من 5 مباريات في المركز الثالث، ثم منتخب ويلز برصيد 4 نقاط من 4 مباريات، وأخيرا لاتفيا بلا رصيد من 4 مباريات.

وسيلعب منتخب كرواتيا مع تركيا وويلز في أكتوبر ومع لاتفيا وأرمينيا في نوفمبر، في حين يلعب منتخب تركيا مع كرواتيا ولاتفيا في أكتوبر ومع ويلز في نوفمبر.