تصفيات يورو 2024.. منتخب كرواتيا يحقق فوزًا صعبًا على أرمينيا (فيديو)
منتخب كرواتيا سيلعب مع تركيا وويلز في أكتوبر ومع لاتفيا وأرمينيا في نوفمبر.
تغلب المنتخب الكرواتي 1/0 على مضيفه منتخب أرمينيا، في المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).
وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع أندريج كراماريتش في الدقيقة 14، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليحقق المنتخب الكرواتي الفوز الثالث على التوالي.
ورفع الفوز رصيد منتخب كرواتيا إلى 10 نقاط من 4 مباريات ليعتلي الصدارة، ويتقدم بفارق الأهداف عن المنتخب التركي، الذي حصد 10 نقاط من 5 مباريات.
وجمدت الخسارة رصيد منتخب أرمينيا عند 7 نقاط من 5 مباريات في المركز الثالث، ثم منتخب ويلز برصيد 4 نقاط من 4 مباريات، وأخيرا لاتفيا بلا رصيد من 4 مباريات.
وسيلعب منتخب كرواتيا مع تركيا وويلز في أكتوبر ومع لاتفيا وأرمينيا في نوفمبر، في حين يلعب منتخب تركيا مع كرواتيا ولاتفيا في أكتوبر ومع ويلز في نوفمبر.