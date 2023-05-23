الأهلي يتنازل عن قضيته ضد تشكيل لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري

يذكر أنه بسبب طعن الأهلي، قررت لجنة الاستئناف في وقت سابق تعليق العقوبة بشأن إيقاف "كهربا" 12 مباراة وتغريمه ماديًا لمليون جنيه.

وبسبب قرار لجنة الاستئناف قرر نادي الزمالك الاعتذار عن المشاركة في بطولة السوبر المصري نسخة موسم 2021 - 2022، ليقرر اتحاد الكرة المصري اختيار نادي بيراميدز لمواجهة الأهلي، وهي البطولة التي توج بها الفريق الأحمر.

وقامت إدارة الأهلي باللجوء إلى هيئة القضاء الإداري حول مدى قانونية لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم إلى جانب اختصام وزارة الرياضة لإيقاف قرار اتحاد الكرة بتعيين لجنة الانضباط، قبل التراجع عن القرار مساء اليوم الثلاثاء.