الأهلي يتنازل عن قضيته ضد تشكيل لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري
أعلن محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي المصري عن موقف إدارة ناديه من الدعوى المرفوعة بشأن تشكيل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.
وكان الأهلي تقدم بطعن على قانونية إجراءات تشكيل لجنة الانضباط، وذلك بعد صدور قرار منها بإيقاف محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق لما بدر منه خلال مباراة الزمالك في الدوري.
وقال عثمان في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "استجابة لما تم طرحه مؤخرًا بشأن ما هو قادم من تطوير خاص بالمنظومة الرياضية، وبناءً على ما جاء في الخطاب الوارد من الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يؤكد فيه على التزامه بلائحة النظام الأساسي وقيامه بعرض تشكيل لجنة الانضباط على الجمعية العمومية القادمة للاتحاد، بوصفها صاحبة الحق في انتخاب اللجان المستقلة، لاتخاذ اللازم قانونًا.. فقد قرر النادي ترك الخصومة في الطعن المقدم على إجراءات تشكيل لجنة الانضباط بعد تحقيق المطالب القانونية للنادي، والتأكيد على أن هذا الطعن كان يخص النواحي الإجرائية فقط، وليس القامات القضائية الكبيرة التي تضمها اللجنة ويكن لها النادي الأهلي كل التقدير والاحترام".
يذكر أنه بسبب طعن الأهلي، قررت لجنة الاستئناف في وقت سابق تعليق العقوبة بشأن إيقاف "كهربا" 12 مباراة وتغريمه ماديًا لمليون جنيه.
وبسبب قرار لجنة الاستئناف قرر نادي الزمالك الاعتذار عن المشاركة في بطولة السوبر المصري نسخة موسم 2021 - 2022، ليقرر اتحاد الكرة المصري اختيار نادي بيراميدز لمواجهة الأهلي، وهي البطولة التي توج بها الفريق الأحمر.
وقامت إدارة الأهلي باللجوء إلى هيئة القضاء الإداري حول مدى قانونية لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم إلى جانب اختصام وزارة الرياضة لإيقاف قرار اتحاد الكرة بتعيين لجنة الانضباط، قبل التراجع عن القرار مساء اليوم الثلاثاء.