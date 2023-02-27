لفتة إنسانية من جماهير بشكتاش نحو ضحايا زلزال تركيا وسوريا (فيديو)
قامت جماهير بشكتاش التركي بلفتة إنسانية رائعة خلال مباراة الفريق أمام أنطاليا سبور في الدوري المحلي الممتاز التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين يوم الأحد.
وهزت زلازل قوية، بدأت في السادس من فبراير/ شباط الحالي تركيا وسوريا المجاورة ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وفقا لأحدث الأرقام الصادرة اليوم.
وانهار أو تتضرر بشدة أكثر من 160 ألف مبنى يضم 520 ألف شقة سكنية في تركيا بسبب الزلزال الذي يُعد أسوأ كارثة في تاريخ تركيا الحديث.
واشترت جماهير بشكتاش ألعاب وألقوها على أرض الملعب خلال مباراة الفريق مع أنطاليا سبور لتوزيعها على الأطفال النازحين بسبب الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا هذا الشهر.
وألقى المشجعون الألعاب خلال الدقيقة الرابعة والثانية 17 (4:17) وهي الساعة التي ضرب فيها الزلزال الأول تركيا في السادس من فبراير/شباط الحالي.
هذه ليست المرة الأولى التي يلقي فيها مشجعو بشكتاش ألعابا في الملعب، وحسب تقارير صحفية فقد فعل المتفرجون شيئا مشابها لدعم الأطفال ضحايا زلزال 2011 في مدينة فان التركية في الجانب الجنوبي الشرقي من البلاد.
وضربت البلاد ثلاثة زلازل إجمالا - اثنان في 6 فبراير وواحد في 20 فبراير - ووصل عدد القتلى الحالي إلى 43556 في تركيا وحدها وأكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسويا.
ووفقًا لوكالة أسوشيتيد برس، كان كريستيان أتسو، لاعب كرة القدم الغاني البالغ من العمر 31 عامًا والذي كان يلعب في نادي هاتاي سبور التركي، من بين القتلى بعد العثور على جثته تحت أنقاض الزلزال الأسبوع الماضي.
ووصل جثمان أتسو جناح منتخب غانا السابق إلى أكرا يوم الأحد الماضي، بعد يوم من العثور عليه تحت أنقاض المبنى الذي يسكنه بعدما دمره زلزال بقوة 7.8 درجة في جنوب تركيا.
وكان نائب رئيس غانا محمدو باوميا على رأس مستقبلي نعش اللاعب المغطى بعلم البلاد في مطار كوتوكو الدولي في العاصمة أكرا.