لفتة إنسانية من جماهير بشكتاش نحو ضحايا زلزال تركيا وسوريا (فيديو)

وهزت زلازل قوية، بدأت في السادس من فبراير/ شباط الحالي تركيا وسوريا المجاورة ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وفقا لأحدث الأرقام الصادرة اليوم.

وانهار أو تتضرر بشدة أكثر من 160 ألف مبنى يضم 520 ألف شقة سكنية في تركيا بسبب الزلزال الذي يُعد أسوأ كارثة في تاريخ تركيا الحديث.

واشترت جماهير بشكتاش ألعاب وألقوها على أرض الملعب خلال مباراة الفريق مع أنطاليا سبور لتوزيعها على الأطفال النازحين بسبب الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا هذا الشهر.

وألقى المشجعون الألعاب خلال الدقيقة الرابعة والثانية 17 (4:17) وهي الساعة التي ضرب فيها الزلزال الأول تركيا في السادس من فبراير/شباط الحالي.