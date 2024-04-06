ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتصدر مؤقتا بالفوز على كريستال بالاس

تصدر مانشستر سيتي، مؤقتا، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه 4/2 على مضيفه كريستال بالاس اليوم السبت في الجولة الـ32 من البريميرليغ.

ووضع جون فيليب ماتيتا فريقه كريستال بالاس في المقدمة في الدقيقة الثالثة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة.

وتعادل كيفين دي بروين لمانشستر سيتي بهدف رائع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 13، وانتهى الشوط الأول على التعادل 1/1.

وأضاف ريكو لويس الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 47 بتسديدة يمينية من داخل منطقة الجزاء.