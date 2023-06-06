رسميا.. نهاية مشوار باولو مالديني كـ"مدير تقني" مع ميلان

وعاد مالديني (54 عاما) إلى النادي بعد تسع سنوات من اعتزاله وتم ترقيته إلى منصب المدير التقني في 2019، بعد أقل من عام من توليه منصب مدير الإستراتيجية والتطوير الرياضي.

وقال النادي في بيان: "أنهى باولو مالديني مهمته في النادي اعتبارا من الخامس من يونيو 2023".

وأضاف: "نشكره على سنوات خدمته في هذا المنصب ومساهمته في العودة إلى دوري أبطال أوروبا والفوز بالدوري الإيطالي في موسم 2021-2022".

واختتم النادي الإيطالي بيانه: "سيقوم فريق يعمل عن كثب مع مدرب ميلان بمهام مالديني اليومية وفي النهاية يقدم تقاريره إلى المدير التنفيذي".