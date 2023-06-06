رسميا.. نهاية مشوار باولو مالديني كـ"مدير تقني" مع ميلان
أعلن نادي ميلان الإيطالي انفصاله رسميًا عن المدير الفني وأسطورته السابق باولو مالديني.
وعاد مالديني (54 عاما) إلى النادي بعد تسع سنوات من اعتزاله وتم ترقيته إلى منصب المدير التقني في 2019، بعد أقل من عام من توليه منصب مدير الإستراتيجية والتطوير الرياضي.
وقال النادي في بيان: "أنهى باولو مالديني مهمته في النادي اعتبارا من الخامس من يونيو 2023".
وأضاف: "نشكره على سنوات خدمته في هذا المنصب ومساهمته في العودة إلى دوري أبطال أوروبا والفوز بالدوري الإيطالي في موسم 2021-2022".
واختتم النادي الإيطالي بيانه: "سيقوم فريق يعمل عن كثب مع مدرب ميلان بمهام مالديني اليومية وفي النهاية يقدم تقاريره إلى المدير التنفيذي".
وأمضى مدافع إيطاليا السابق 25 عاما من مسيرته في اللعب مع ميلان وكان قائدا للفريق في أنجح فتراته حين فاز بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وسبعة ألقاب في الدوري الإيطالي وأربع كؤوس سوبر أوروبية وكأس العالم للأندية قبل الاعتزال في سن 41 عاما.
وشهدت فترة مالديني كمدير تقني فوز ميلان بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي في موسم 2021-2022 والذي كان الأول له منذ أكثر من عقد مع انضمام لاعبين مثل رافائيل لياو وتيو هرنانديز وأوليفييه جيرو وفيكايو توموري إلى النادي.
واحتل ميلان المركز الرابع في ترتيب الدوري الموسم الماضي وبلغ الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا حيث خسر 3-صفر في مجموع المباراتين أمام إنتر ميلان.