ترتيب الدوري السعودي: ضمك يفرض التعادل على الهلال (فيديو)

وتعادل الهلال للمرة الثانية وفاز 5 مرات ليرفع رصيده إلى 17 نقطة من 7 مباريات في الصدارة.

لكن الهلال يمكن أن يفقد الصدارة حيث يتقدم بنقطتين عن الاتحاد الذي سيلعب في وقت لاحق مع الفتح.

ورفع التعادل رصيد ضمك إلى 4 نقاط في المركز الـ14 مع الأخدود والرياض والرائد.

وجاء تعادل الهلال مع ضمك بعد أيام من تعادله 1/1 مع نافباخور نامانجان الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الجبلين والشباب في الدوري السعودي قبل أن يسافر لمواجهة نساجي مازاندران الإيراني.

وفي مباريات أخرى فاز الاتفاق 4/3 على الطائي، وفاز التعاون 2/1 على الرائد.

وفي وقت لاحق يلعب الاتحاد، حامل لقب الموسم الماضي، مع الفتح، والشباب أمام الحزم.

وغدًا الجمعة، يلعب النصر مع الأهلي، والوحدة مع أبها، والرياض مع الفيحاء، والأخدود أمام الخليج.