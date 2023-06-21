تصفيات يورو 2024: رونالدو يقود البرتغال للفوز على آيسلندا في مباراة "كتابة التاريخ"

ثنائية لوكاكو تقود بلجيكا للفوز على إستونيا

وفي مجموعة أخرى سجل روميلو لوكاكو قائد بلجيكا البديل هدفين في غضون ثلاث دقائق وأضاف يوهان باكايوكو هدفه الدولي الأول لينهي الفريق أياما شابها التوتر بالفوز 3-صفر على إستونيا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الثلاثاء.

ودب خلاف بين مدرب بلجيكا الجديد دومينيكو تيديسكو والحارس المخضرم تيبو كورتوا قبل المباراة وبدأت بلجيكا اللقاء بتثاقل قبل أن يسجل لوكاكو هدفين من مسافة قريبة في نهاية الشوط الأول.

تقدمت بلجيكا عندما استفاد لوكاكو من تمريرة عرضية وبعد ثلاث دقائق جعل النتيجة 2-صفر بعد تمريرة عرضية منخفضة من جهة اليسار.

وأضاف باكايوكو الهدف الثالث في وقت متأخر بإنهاء رائع بقدمه اليسرى.