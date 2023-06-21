تصفيات يورو 2024: رونالدو يقود البرتغال للفوز على آيسلندا في مباراة "كتابة التاريخ"
قاد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو منتخب بلاده للفوز على مضيفه آيسلندا بهدف، مساء اليوم الثلاثاء ضمن لقاءات تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، في ليلة "كاتبة التاريخ".
وقبيل المباراة قامت موسوعة غينيس بتكريم رونالدو، بمناسبة وصوله إلى 200 مباراة على المستوى الدولي.
رونالدو سجل هدفا قاتلا في الدقيقة 89 من اللقاء، ليخطف ثلاث نقاط غالية لمنتخب بلاده في مشوار التصفيات.
الفوز رفع رصيد البرتغال للنقطة 12 في المركز الأول، وتجمد آيسلندا عند النقطة 3 في المركز الرابع.
ثنائية لوكاكو تقود بلجيكا للفوز على إستونيا
وفي مجموعة أخرى سجل روميلو لوكاكو قائد بلجيكا البديل هدفين في غضون ثلاث دقائق وأضاف يوهان باكايوكو هدفه الدولي الأول لينهي الفريق أياما شابها التوتر بالفوز 3-صفر على إستونيا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الثلاثاء.
ودب خلاف بين مدرب بلجيكا الجديد دومينيكو تيديسكو والحارس المخضرم تيبو كورتوا قبل المباراة وبدأت بلجيكا اللقاء بتثاقل قبل أن يسجل لوكاكو هدفين من مسافة قريبة في نهاية الشوط الأول.
تقدمت بلجيكا عندما استفاد لوكاكو من تمريرة عرضية وبعد ثلاث دقائق جعل النتيجة 2-صفر بعد تمريرة عرضية منخفضة من جهة اليسار.
وأضاف باكايوكو الهدف الثالث في وقت متأخر بإنهاء رائع بقدمه اليسرى.
وتتصدر النمسا المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات بينما تحتل بلجيكا المركز الثاني بسبع نقاط من ثلاث مباريات.
وتملك إستونيا نقطة واحدة من مبارياتها الثلاث.
هالاند يسجل ثنائية ويقود النرويج للفوز 3-1 على قبرص
وسجل إرلينغ هالاند هدفين في الشوط الثاني ليقود النرويج للفوز 3-1 على قبرص اليوم الثلاثاء ليعيد بلاده إلى المسار الصحيح في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعد خسارة مفاجئة على أرضها بنتيجة 2-1 من إسكتلندا في المباراة السابقة.
منح أولا سولباكن المقدمة للنرويج في الدقيقة 12 بعدما تابع تمريرة عرضية لم يلحق بها هالاند ليضعها في المرمى ويسجل أولى أهدافه الدولية.
وسجل هالاند من ركلة جزاء في الدقيقة 56 وأضاف هدفه الثاني بعد مرور ساعة من اللعب ليرفع عدد أهدافه في الموسم إلى 56 هدفا ليكون أكثر من سجل من بين لاعبي مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا متفوقا بهدفين على الفرنسي كيليان مبابي.
وقلص جريجوريس كاستانوس الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن النرويج حافظت على تقدمها في الدقائق المتبقية لتحقق فوزها الأول في المجموعة.
ورفع الفوز رصيد النرويج إلى أربع نقاط من أربع مباريات لتحتل المركز الثالث، في مجموعة مكونة من خمسة فرق، بفارق الأهداف عن جورجيا صاحبة المركز الثاني.
بينما تتصدر إسكتلندا بالعلامة الكاملة بعد ثلاث مباريات.