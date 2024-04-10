100 مليون يورو سنويًا.. مصدر ثروة جديد لهالاند ومحمد صلاح

كشف تقرير إخباري بريطاني أن نجمي الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح نجم ليفربول وإيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي سيكسبان أموالاً ضخمة مقابل الاشتراك في منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بالبالغين "أونليفانز" (Onlyfans).

ونقلت صحيفة "ماركا" (MARCA ) الإسبانية أن ثرولات اللاعبين لم تعد كرة القدم هي المصدر الوحيد لها، لا سيما النجوم الكبار، الذين صاروا يكسبون مزيدًا من الثروة خارج المستطيل الأخضر وتحديدًا من عقود الرعاية والاستثمار في الشركات التجارية وتسويق صورهم، لكن مصدرًا جديدًا للدخل الشهر أصبح يغري نجومًا كبارًا مثل المصري محمد صلاح أو النرويجي إيرلينغ هالاند، وكلاهما يحظى بمكانة مرموقة في كرة القدم العالمية.

وتابعت الصحيفة نقلاً عن مصادر إعلامية إنجليزية أن الأرباح التي بإمكان صلاح وهالاند الحصول عليها من خلال نشر محتوى خاص بالبالغين على "أونليفانز "OnlyFans"، سيصل إلى 8.5 ملايين يورو شهريًا وذلك وفقًا لدراسة أعدتها شركة "SeatPick" العالمية.

وتابعت الصحيفة الإسبانية أنه "إذا قرر مهاجم ليفربول المصري صلاح اعتزال كرة القدم فورًا والتحول إلى النشاط في إنشاء محتوى للبالغين على "OnlyFans"، سيكسب 8.5 ملايين دولار شهريًا، وهذا يعني بعملية حسابية بسيطة أن مداخيلة من موقع التواصل الخاص بإنشاء محتوى للبالغين سيناهز 102 مليون يورو سنويًا، والسبب في ذلك هو تأثيره الكبير جدًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يملك 58 مليون متابع على منصة إنستغرام، مما يضاعف متابعة المحتويات التي ينشرها.

ويمثل 102 مليون يورو سنويًا 3 أضعاف دخل صلاح الحالي من كرة القدم، أما بخصوص إيرلينغ هالاند، سيحصل مهاجم مانشستر سيتي على مبلغ ضخم أيضًا إذا ما اختار تغيير مسيرته الاحترافية من كرة القدم نحو إنشاء المحتوى، حيث سيحصل على 4 ملايين يورو شهريًا، ما يساوي 48 مليون يورو سنويًا، وفقًا لفرضيات الدراسة المذكورة.

وختم التقرير قوله إنه لا النجم المصري لليفربول ولا الهداف النرويجي لمانشستر سيتي قد قرر التوقف عن ممارسة كرة القدم وتكريس وقته لإنشاء محتوى للبالغين، مثلما فعله رياضيون آخرون، ولكن المثير فعلاً أن الأموال التي سيدرها ذلك النشاط على النجوم مغرية وفقًا للتقرير.