رسميًا: مانشيني مدربًا للمنتخب السعودي

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، اليوم الأحد، أن روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا السابق سيصل إلى المملكة العربية السعودية، غدًا الإثنين، لتولّي قيادة منتخب السعودية لكرة القدم.

كما قالت تقارير إيطالية إن مانشيني سيوقع على عقد حتى 2027 مقابل 25 مليون يورو (27 مليون دولار) سنويًا، على أن يكون ظهوره الأول أمام كوستاريكا وديًا في الثامن من سبتمبر/ أيلول.

وتولّى "لوشيانو سباليتي" مدرب نابولي السابق قيادة إيطاليا خلفًا للمدرب "مانشيني" الذي استقال، في 13 أغسطس/ آب، لينهي حقبة استمرت 5 سنوات في المنصب وشهد خلالها الفوز ببطولة أوروبا، لكنه في المقابل أخفق في التأهل لكأس العالم.

واستقال الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب السعودية، في مارس/ آذار، من أجل تدريب منتخب بلاده للسيدات. وستحاول السعودية الفوز بكأس آسيا للمرة الرابعة عندما تقام المسابقة في قطر العام المقبل.

وتستثمر السعودية الملايين في كرة القدم، وتعاقدت أندية محلية مع لاعبين بارزين، في الفترة الأخيرة، من عينة: كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، ونيمار.