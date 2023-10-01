سبب إغماء مصطفى شلبي بعد مباراة الزمالك وأرتا سولار

وعقب إطلاق صافرة الحكم أصيب مصطفى شلبي، بدوار، وتعرض لحالة إغماء بعد الجهد الكبير الذي قدمه، خاصة في السوط الثاني من المباراة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" أن الجهاز الطبي نجح في إسعاف اللاعب على الفور، وإفاقته، ثم التوجه به لتحية الجماهير للتأكد من سلامته".

وأضاف: "الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة قرر عمل المزيد من الفحوصات الطبية للاعب تشمل أشعات وتحاليل ورسم مخ وقلب، للتأكد من سلامته بشكل كامل 100%".

يذكر أن مصطفى شلبي وجه رسالة حب إلى جماهير الزمالك عقب التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وكتب مصطفى شلبي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً: "إنها البداية فقط ..شكرا لكم على كل الدعم".