سبب إغماء مصطفى شلبي بعد مباراة الزمالك وأرتا سولار
تعرض مصطفى شلبي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لحالة إغماء، بعد فوز فريقه على أرتا سولار الجيبوتي في دور الـ32 لكأس الكونفدرالية الأفريقية، أمس السبت.
وعقب إطلاق صافرة الحكم أصيب مصطفى شلبي، بدوار، وتعرض لحالة إغماء بعد الجهد الكبير الذي قدمه، خاصة في السوط الثاني من المباراة.
وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" أن الجهاز الطبي نجح في إسعاف اللاعب على الفور، وإفاقته، ثم التوجه به لتحية الجماهير للتأكد من سلامته".
وأضاف: "الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة قرر عمل المزيد من الفحوصات الطبية للاعب تشمل أشعات وتحاليل ورسم مخ وقلب، للتأكد من سلامته بشكل كامل 100%".
يذكر أن مصطفى شلبي وجه رسالة حب إلى جماهير الزمالك عقب التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.
وكتب مصطفى شلبي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً: "إنها البداية فقط ..شكرا لكم على كل الدعم".
وتأهل الزمالك المصري إلى دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية)، وذلك عقب فوزه الكبير على أرتا سولار الجيبوتي 4 - 1، يوم السبت، في إياب دور الـ32 من المسابقة.
وكان الزمالك المصري قد خسر ذهابا صفر - 2، ليعوض هزيمته بفوز كبير مكنه من التأهل بعد تفوقه 4 - 3 في مجموع المباراتين.
وتقدم أرتا سولار في الدقيقة 16 عن طريق وارساما حسن، قبل أن يدرك الزمالك التعادل عن طريق يوسف أوباما في الدقيق 49.
وفي الدقيقة 53 سجل محمود عبدالرازق شيكابالا الهدف الثاني، قبل أن يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث في الدقيقة 73.
وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني سجل حمزة المثلوثي الهدف الرابع للزمالك.