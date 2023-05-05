رسميًا.. مجموعة "سيتي جروب" تستحوذ على نادي باهيا البرازيلي
استحوذت مجموعة سيتي جروب، المالكة للعديد من أندية كرة القدم، من بينها مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، بشكل رسمي على نادي باهيا، بحسب ما أعلن النادي البرازيلي المعروف الذي يمتد تاريخه لـ92 عاماً، وبطل الدوري البرازيلي مرتين والمنافس حالياً بدوري الدرجة الأولى.
وجاء الاستحواذ بعد خمسة أشهر من إعلان شركاء باهيا الموافقة على بيع 90% من الأسهم لمجموعة سيتي الدولية مقابل 200 مليون دولار.
وصرح المدير التنفيذي لمجموعة سيتي جروب، فيران سوريانو، الذي شارك في حفل إعلان انتقال الملكية، أن نية المجموعة هي تحويل الفريق البرازيلي إلى "ثاني أكبر فريق" من بين الثلاثة عشر التي تملكها المجموعة.
وأقر سوريانو بأن أحد أهداف الاتفاقية البحث عن المواهب البرازيلية وتدريبها، لكنه نفى أن يكون الهدف هو تحويل باهيا إلى مجرد منصة تأهيل للنجوم الشباب.
وتسيطر مجموعة سيتي، بالإضافة إلى مانشستر سيتي، على ملكية أندية نيويورك سيتي وملبورن سيتي ومونتيفيديو سيتي توركي وجيرونا الإسباني، من بين أندية أخرى.
وينضم باهيا إلى قائمة الأندية البرازيلية التي بيعت لشركات أعمال في السنوات الأخيرة، نتيجة المديونية العالية لبعض الأندية الأكثر تقليدية.
ومن بين هذه الأندية، تم شراء كروزيرو من قبل لاعب كرة القدم السابق رونالدو نازاريو، كما يسيطر على بوتافوغو القطب الأمريكي جون تيكستور، ويستحوذ أيضاً على فاسكو دا غاما، الصندوق الأمريكي 777 بارتنرز، الذي يستحوذ أيضاً على جنوى الإيطالي ويمتلك جزءاً من ملكية نادي إشبيلية الإسباني.