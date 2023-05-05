رسميًا.. مجموعة "سيتي جروب" تستحوذ على نادي باهيا البرازيلي

وجاء الاستحواذ بعد خمسة أشهر من إعلان شركاء باهيا الموافقة على بيع 90% من الأسهم لمجموعة سيتي الدولية مقابل 200 مليون دولار.

وصرح المدير التنفيذي لمجموعة سيتي جروب، فيران سوريانو، الذي شارك في حفل إعلان انتقال الملكية، أن نية المجموعة هي تحويل الفريق البرازيلي إلى "ثاني أكبر فريق" من بين الثلاثة عشر التي تملكها المجموعة.

وأقر سوريانو بأن أحد أهداف الاتفاقية البحث عن المواهب البرازيلية وتدريبها، لكنه نفى أن يكون الهدف هو تحويل باهيا إلى مجرد منصة تأهيل للنجوم الشباب.