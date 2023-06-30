ترتيب الدوري المصري: الأهلي يستعيد الصدارة بفوزه على البنك الأهلي

وضع التونسي علي معلول الأهلي في المقدمة في الدقيقة 18 من ركلة حرة رائعة سددها قوية من أعلى الحائط لتسكن الزاوية اليسرى العليا لمرمى محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي.

وضاعف أحمد عبد القادر النتيجة في الدقيقة 30 بعد أن تلقى تمريرة من معلول ليسدد كرة متوسطة القوة في القائم الأيسر لترتد الكرة داخل شباك الحارس أبو جبل.

وأكمل البديل محمود عبد المنعم كهربا ثلاثية الأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني من تمريرة لأحمد القندوسي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 68 نقطة من 26 مباراة متفوقا بفارق نقطة واحدة على بيراميدز الذي عدل تأخره بهدفين إلى انتصار كبير 5-2 على ضيفه سموحة أمس الأربعاء.

وخاض بيراميدز 31 مباراة.

وتوقف رصيد البنك الأهلي عند 35 نقطة من 32 مباراة في المركز 11.