ترتيب الدوري المصري: الأهلي يستعيد الصدارة بفوزه على البنك الأهلي
استعاد الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم سريعا من بيراميدز بفوزه بثلاثية دون رد على مضيفه البنك الأهلي اليوم الخميس.
وضع التونسي علي معلول الأهلي في المقدمة في الدقيقة 18 من ركلة حرة رائعة سددها قوية من أعلى الحائط لتسكن الزاوية اليسرى العليا لمرمى محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي.
وضاعف أحمد عبد القادر النتيجة في الدقيقة 30 بعد أن تلقى تمريرة من معلول ليسدد كرة متوسطة القوة في القائم الأيسر لترتد الكرة داخل شباك الحارس أبو جبل.
وأكمل البديل محمود عبد المنعم كهربا ثلاثية الأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني من تمريرة لأحمد القندوسي.
ورفع الأهلي رصيده إلى 68 نقطة من 26 مباراة متفوقا بفارق نقطة واحدة على بيراميدز الذي عدل تأخره بهدفين إلى انتصار كبير 5-2 على ضيفه سموحة أمس الأربعاء.
وخاض بيراميدز 31 مباراة.
وتوقف رصيد البنك الأهلي عند 35 نقطة من 32 مباراة في المركز 11.
التعادل 1-1 لم يخفف مخاوف أسوان والإسماعيلي من الهبوط
لم يخفف التعادل 1-1 بين أسوان ومضيفه الإسماعيلي مخاوف الهبوط للناديين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس.
تقدم أسوان بهدف في الدقيقة 18 عن طريق محمد حمدي زكي من ركلة جزاء ليرفع زكي رصيده إلى 11 هدفا محتلا المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم خلف أجوستينو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري متصدر القائمة برصيد 14 هدفا.
واحتسب الحكم أمين عمر ركلة الجزاء لأسوان بعد أن تعرض عماد فتحي لعرقلة في المنطقة.
وأدرك محمد الشامي التعادل للإسماعيلي مع الدقيقة 32 بعد أن تلقى عرضية قصيرة من ياو أنور ليسدد الشامي رأسية ضعيفة سكنت الشباك الخالية من الحارس عمرو حسام الذي خرج من مرماه بشكل خاطئ.
ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 34 نقطة من 31 مباراة في المركز 12 بينما رفع أسوان رصيده إلى 33 نقطة من 32 مباراة في المركز 14.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: