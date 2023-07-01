الوكرة القطري يتمم التعاقد مع حمدي فتحي

ويبلغ لاعب الوسط حمدي فتحي من العمر 28 عاما ويرتبط بعقد مع النادي الأهلي حتى 2026.

وانضم حمدي فتحي للأهلي من إنبي في يناير 2019، وبحسب موقع "transfermarkt" فقد شارك هذا الموسم في 35 مباراة سجل فيها 4 أهداف وصنع 4.

وبالمجمل لعب حمدي فتحي للأهلي 152 مباراة سجل فيها 14 هدفا وصنع 9 في حين سجل 6 أهداف وصنع 6 في 53 مباراة لإنبي.

واحتل الوكرة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري القطري الموسم المنقضي برصيد 39 نقطة من 22 مباراة، وودع من دور الـ16 في كأس أمير قطر، ومن نصف النهائي في كأس قطر.