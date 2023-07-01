الوكرة القطري يتمم التعاقد مع حمدي فتحي
كشف الإعلامي المصري أحمد شوبير أن الوكرة القطري أتم التعاقد مع حمدي فتحي من الأهلي المصري.
وكتب شوبير عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "انتهت تماما صفقة انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، وغالبا سيكون في الدوحة غدا لإجراء الكشف الطبي".
ولم يكشف شوبير عن مدة العقد أو التفاصيل المالية للصفقة.
ويبلغ لاعب الوسط حمدي فتحي من العمر 28 عاما ويرتبط بعقد مع النادي الأهلي حتى 2026.
وانضم حمدي فتحي للأهلي من إنبي في يناير 2019، وبحسب موقع "transfermarkt" فقد شارك هذا الموسم في 35 مباراة سجل فيها 4 أهداف وصنع 4.
وبالمجمل لعب حمدي فتحي للأهلي 152 مباراة سجل فيها 14 هدفا وصنع 9 في حين سجل 6 أهداف وصنع 6 في 53 مباراة لإنبي.
واحتل الوكرة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري القطري الموسم المنقضي برصيد 39 نقطة من 22 مباراة، وودع من دور الـ16 في كأس أمير قطر، ومن نصف النهائي في كأس قطر.