دوري أبطال آسيا.. فوز ثمين للعين على النصر في ربع النهائي (فيديو)

حقق العين فوزا مهما على ضيفه النصر بنتيجة 1/0، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 44 بتوقيع المغربي سفيان رحيمي، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من كاكو.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 11 مارس الحالي، على ملعب الأول بارك معقل النصر.