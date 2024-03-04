دوري أبطال آسيا.. فوز ثمين للعين على النصر في ربع النهائي (فيديو)
من المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 11 مارس الحالي.
حقق العين فوزا مهما على ضيفه النصر بنتيجة 1/0، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 44 بتوقيع المغربي سفيان رحيمي، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من كاكو.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 11 مارس الحالي، على ملعب الأول بارك معقل النصر.
وطرد حكم المباراة المدافع إيميريك لابورت من النصر في الوقت بدل الضائع بعد ضرب بندر الأحبابي.
وكانت هذه ثالث مواجهة بين العين والنصر، إذ فاز النصر 2/1، والعين 1/0 مرتين.
ويسعى النصر للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، خاصة مع تعقّد فرصه في التتويج بلقب الدوري السعودي، مع تأخره بتسع نقاط عن الهلال المتصدر، مع تبقي 12 جولة.