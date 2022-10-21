تقارير: إصابة فواز القرني في الركبة خلال معسكر المنتخب السعودي

ذكرت تقارير إعلامية أن فواز القرني حارس الشباب والمنتخب السعودي تعرض لإصابة أبعدته عن معسكر المنتخب السعودي الذي يجريه في أبو ظبي بالإمارات استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر الشهر القادم.

وذكرت تقارير إعلامية سعودية أن الفحوصات بأشعة الرنين المغناطيسي أكدت إصابة الحارس فواز القرني في الركبة.

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد قد وجه الدعوة للحارس الشاب أمين بخاري لاعب النصر للمشاركة في المعسكر كبديل للحارس المصاب.

وكان الحارس فواز القرني قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مسيرته السابقة مرتين حين كان حارسا لفريق الاتحاد السعودي، وتعرض عدة مرات للإصابة في السنوات الأخيرة، وهو ما دفع بعض الصفحات على المواقع الاجتماعية للتأكيد أن الإصابة الجديدة قد تكون رباطا صليبيا جديدا يهدد بغيابه عن نهائيات كأس العالم.

وتضم قائمة المنتخب السعودي التي تستعد لنهائيات كأس العالم كلا من محمد العويس حارس الهلال ونواف العقيدي وأمين بخاري حراس النصر، ومحمد الربيعي حارس الأهلي السعودي، وفواز القرني حارس الشباب الذي تعرض للإصابة.

ويواجه المنتخب السعودي خلال معسكره في الإمارات منتخب مقدونيا الشمالية غدا السبت ثم منتخبات الهوندراس وإيسلندا وبنما وكرواتيا، قبل المشاركة الرسمية في كأس العالم حيث يلعب في المجموعة الثالثة، ويبدأ بمواجهة منتخب الأرجنتين ثم منتخب بولندا ومنتخب المكسيك.