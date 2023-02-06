حقيقة تلقي نونو سانتو مدرب نادي الاتحاد عرضا من فالنسيا
كشف الصحفي بيدرو موراتا، الذي يعمل في شبكة "cope"، حقيقة تلقي المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد عرضا من فالنسيا الإسباني.
وكتب بيدرو موراتا عبر حسابه في موقع "تويتر" أن نونو سانتو نفى تلقيه أي مكالمات لتدريب فالنسيا حتى الآن، مشددا على أنه ما زال مدربا للاتحاد السعودي.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أيضا عن دخول نونو سانتو مدرب الاتحاد ضمن المرشحين لتدريب ويستهام يونايتد وولفرهامبتون.
وأعلنت إدارة الاتحاد في يوليو الماضي تعاقدها رسميا مع المدرب البرتغالي نونو سانتو لمدة عامين، خلفا للمدرب الروماني كوزمين كونترا.
وبدأ نونو سانتو مسيرته الكروية كحارس مرمى في 1985، وفي عام 2012 بدأ التدريب مع نادي ريو إف البرتغالي ولمدة موسمين.
وانتقل المدرب البرتغالي صاحب الـ49 عاما في 2014 لتدريب فالنسيا، ثم انتقل لتدريب بورتو ومن بعده ولفرهامبتون وتوتنهام.
ويملك الاتحاد 34 نقطة من 15 مباراة في ترتيب الدوري السعودي، وهو نفس رصيد المتصدرين النصر والشباب لكن الأخير لعب مباراة أكثر منهما.
وحصد الاتحاد قبل أيام لقب كأس السوبر السعودي بالفوز على النصر في نصف النهائي ثم الفيحاء في النهائي.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع العدالة والاتفاق والرائد والخليج والنصر في الجولات الخمس المقبلة من الدوري السعودي، قبل مواجهة الفيحاء مجددا، وهذه المرة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.