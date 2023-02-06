حقيقة تلقي نونو سانتو مدرب نادي الاتحاد عرضا من فالنسيا

وانتقل المدرب البرتغالي صاحب الـ49 عاما في 2014 لتدريب فالنسيا، ثم انتقل لتدريب بورتو ومن بعده ولفرهامبتون وتوتنهام.

ويملك الاتحاد 34 نقطة من 15 مباراة في ترتيب الدوري السعودي، وهو نفس رصيد المتصدرين النصر والشباب لكن الأخير لعب مباراة أكثر منهما.

وحصد الاتحاد قبل أيام لقب كأس السوبر السعودي بالفوز على النصر في نصف النهائي ثم الفيحاء في النهائي.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع العدالة والاتفاق والرائد والخليج والنصر في الجولات الخمس المقبلة من الدوري السعودي، قبل مواجهة الفيحاء مجددا، وهذه المرة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.