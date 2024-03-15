رسميا.. استدعاء جوهرة برشلونة لمنتخب اسبانيا
أعلن مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، قائمة الماتادور لمباريات شهر مارس، والتي شهدت استدعاء نجمي برشلونة.
واستدعى مدرب إسبانيا كلًّا من: لامين يامال، وباو كوبارسي.
ومن المقرر أن يلعب منتخب إسبانيا مع كولومبيا يوم 22 مارس، ثم مع البرازيل يوم 26 مارس.
وسبق أن لعب يامال لامين، البالغ من العمر 16 عاما، لمنتخب إسبانيا الأول، حيث شارك معه في أربع مباريات، سجل فيها هدفين.
في حين تم استدعاء باو كوبارسي للمرة الأولى في مسيرة اللاعب البالغ من العمر 17 عاما.
وجاء استدعاء كوبارسي بعد تألقه مع برشلونة في الفترة الأخيرة، حيث اختير أفضل لاعب في مباراة النادي الكتالوني أمام نابولي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وشارك كوبارسي في 12 مباراة مع برشلونة، علمًا أنه يرتبط بعقد مع الفريق حتى يونيو 2026.
وجاءت قائمة إسبانيا كالتالي:
حراس المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، ديفيد رايا (آرسنال)، أليخاندرو ريميرو (ريال سوسيداد).
الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، خيسوس نافاس (إشبيلية)، بورو (توتنهام)، لو نورماند (ريال سوسيداد)، إيمريك لابورت (النصر)، فيفيان (أتلتيك بلباو)، كوبارسي (برشلونة)، خوسيه غايا (فالنسيا)، جريمالدو (باير ليفركوزن).
الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، زوبيميندي (ريال سوسيداد)، ميكل ميرينو (ريال سوسيداد)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، أليكس باينا (فياريال)، سانست (أتلتيك بلباو).
الهجوم: ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، لامين يامال (برشلونة)، خوسيلو (ريال مدريد)، داني أولمو (لايبزيغ)، جيرارد مورينو (فياريال)، أويارزابال (ريال سوسيداد)، بابلو سارابيا (ولفرهامبتون).