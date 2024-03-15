رسميا.. استدعاء جوهرة برشلونة لمنتخب اسبانيا

أعلن مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، قائمة الماتادور لمباريات شهر مارس، والتي شهدت استدعاء نجمي برشلونة.

واستدعى مدرب إسبانيا كلًّا من: لامين يامال، وباو كوبارسي.

ومن المقرر أن يلعب منتخب إسبانيا مع كولومبيا يوم 22 مارس، ثم مع البرازيل يوم 26 مارس.

وسبق أن لعب يامال لامين، البالغ من العمر 16 عاما، لمنتخب إسبانيا الأول، حيث شارك معه في أربع مباريات، سجل فيها هدفين.