أهداف مباراة الشارقة والوحدة

تقدم باكو ألكاسير لاعب نادي الشارقة بهدف لصالح فريقه في شباك الوحدة، خلال مباراة الفريقين بنهائي كأس رئيس الإمارات.

ويستضيف ملعب "هزاع بن زايد"، مساء اليوم الجمعة، اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الوحدة ومنافسه الشارقة في نهائي بطولة كأس رئيس الإمارات.

وفي الدقيقة 522 تحصّل الشارقة على ضربة حرة مباشرة، من خارج منطقة الجزاء ببعيد، انبرى لها ألكاسير، وفاجأ الجميع بتسديدة مباغتة في مرمى محمد الشامسي حارس الوحدة، بعد أن كان الجميع يظن أنه سيلعبها كرة عرضية.