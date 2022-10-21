أهداف مباراة الشارقة والوحدة
تقدم باكو ألكاسير لاعب نادي الشارقة بهدف لصالح فريقه في شباك الوحدة، خلال مباراة الفريقين بنهائي كأس رئيس الإمارات.
ويستضيف ملعب "هزاع بن زايد"، مساء اليوم الجمعة، اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الوحدة ومنافسه الشارقة في نهائي بطولة كأس رئيس الإمارات.
وفي الدقيقة 522 تحصّل الشارقة على ضربة حرة مباشرة، من خارج منطقة الجزاء ببعيد، انبرى لها ألكاسير، وفاجأ الجميع بتسديدة مباغتة في مرمى محمد الشامسي حارس الوحدة، بعد أن كان الجميع يظن أنه سيلعبها كرة عرضية.
ويدير اللقاء الحكم النيوزيلندي ماثيو كونغر، ويعاونه تيفيتا ماكاسيني، ومارك رول كمساعدين، بجانب أحمد سالم الحكم الرابع، وعلي الشحي الحكم الخامس، وأوفيديو هاتسفيان حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد غليطة.
ويحتل الشارقة المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس رئيس الدولة برصيد 8 مرات آخرها موسم 2002/2003.
وحقق الوحدة اللقب مرتين آخرها موسم 2016/2017.
وفاز الشارقة على الوحدة بنتيجة، 2/1 يوم 6 مايو الماضي، في آخر مواجهة جمعت الفريقين بالدوري في الموسم الماضي.
وكان آخر لقاء أقيم بين الفريقين في بطولة كأس رئيس الدولة يوم 19 أبريل 2017 وفاز به الوحدة بنتيجة 1/0.